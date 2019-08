In zilele noastre, oricine are nevoie de o baterie externa, avand in vedere ca si cele mai bune smartphone-uri tin cel mult doua zile daca te folosesti de ele.





O baterie externă poate să-ți fie de folos în concediu, la festivaluri, în weekendurile petrecute depare casă și, de ce nu, și în serile petrecute în oraș, după muncă. Noi am selectat câteva baterii externe de diferite dimensiuni și cu diferite funcții, în funcție de orice nevoie. Baterie externă cu încărcare solară Această baterie externă Pyramid este imensă din punct de vedere al capacității - are 30.000 mAh. Asta ar însemna că poate încărca un smartphone de aproape 10 ori. Mai mult, e perfectă pentru luat la camping, având funcție de încărcare solară - deci dacă ți-ai plănuit o vacanță la cort, nu va trebui să-ți faci griji privind încărcarea telefonului. În plus, are și o lanternă, dar și o funcție de SOS pentru situațiile de urgență. O poți cumpăra de la reducere de aici. Baterie externă cu USB C O altă baterie externă interesantă pe care am găsit-o este produsă de A+. Aceasta are o capacitate de 20.000 mAh și poate încărca până la trei dispozitive simultan. Este compatibilă și cu anumite tehnologii de fast charging și are și un preț foarte bun. O poți cumpăra la reducere de aici. Baterie externă cu încărcare wireless Dacă smartphone-ul tău are încărcare wireless și nu vrei să cari și cablul după tine (sau nu vrei să riști să-l uiți), atunci o baterie cu wireless charging e potrivită pentru tine. Noi am găsit una cu o capacitate de 10.000 mAh. Partea bună este că poți încărca și smartphone-ul unui prieten, pentru că ai și un port USB la dispoziție. Bateria este la reducere și o poți cumpăra de aici. Baterie externă compactă Ultima baterie din lista noastră nu are funcții speciale, dar vine cu o capacitate mare într-un form factor micuț. Este un model de la ASUS cu o capacitate de 10.000 mAh și poate încărca un singur dispozitiv. O poți cumpăra la un preț foarte bun, la reducere, de aici.

