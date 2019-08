Cafeaua sau ceaiul consumate cu patru ore inainte de culcare nu afecteaza somnul, a concluzionat un studiu citat miercuri de Press Association.



Un grup de cercetatori de la Florida Atlantic University si Harvard Medical School a monitorizat consumul de cofeina, alcool si nicotina in randul a 785 de voluntari si a comparat jurnalele zilnice ale acestora legate de somn si datele inregistrate de senzorii purtati la incheietura mainii.

Aproximativ 40% dintre subiecti au consumat cofeina in cel putin o seara pe perioada studiului desfasurat, in medie, pe parcursul a 6,7 nopti.

Studiul a descoperit ca, in timp ce nicotina si alcoolul au perturbat somnul - o tigara fumata la ore tarzii privandu-i de 42 de minute de somn pe cei cu insomnii - cofeina nu a avut un astfel de efect, scrie Agerpres.

''Avand in vedere importanta unui somn de calitate pentru sanatatea publica, dar si utilizarea pe scara larga a alcoolului, nicotinei si cofeinei, relativ putine studii au investigat in detaliu asocierea dintre consumul de substante in timpul serii si parametrii somnului'', a notat in jurnalul Sleep doctor Christine Spadola de la Florida Atlantic University.

''Acest studiu reprezinta una dintre cele mai de amploare examinari longitudinale cu privire la asocierea consumului de alcool, cofeina si nicotina in timpul serii, cu rezultate asupra somnului masurate in mod obiectiv. Nicotina si/sau alcoolul consumate in termen de patru ore inainte de culcare au avut ca efect o continuitate precara a somnului in comparatie cu neutilizarea lor seara. Nu am observat o asociere intre ingestia de cofeina cu patru ore inainte de culcare si vreunul dintre parametrii somnului'', a explicat cercetatoarea.

''A fost o surpriza pentru noi'', a mai spus Spadola care a adaugat ca rezultatele ''sustin importanta recomandarilor privind somnul si sanatatea care promoveaza restrictionarea nicotinei si a alcoolului seara''.

Nicotina a fost substanta cu cel mai semnificativ efect negativ asupra somnului, conform studiului. A fost consemnata o interactiune semnificativa statistic intre consumul de nicotina seara si insomnie in raport cu durata somnului.