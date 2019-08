Pe retelele de socializare au aparut imagini cu un pui de ras, care a murit dupa ce a fost chinuit, de placere, de doi tineri din Brasov.



Se pare ca autorii faptei ar fi un adolescent in varsta de 17 ani si un barbat de 32 de ani, din satul Bunesti Brasov. Cei doi au tarat prin curte un pui de ras, dupa ce in prealabil l-au legat cu o funie de gat. Apoi, au decis sa il traga in teapa.

In urma imaginilor aparute pe retelele de socializare, o asociatie pentru protectia animalelor a sesizat autoritatile, cei doi fiind acum cercetati pentru braconaj, urmand sa fie intocmit dosar penal.

🇷🇴Caz revoltător la Brașov! Un pui de râs a fost chinuit şi ucis fără milă de câţiva tineri! https://t.co/gCMr2o6Dbb pic.twitter.com/DTtMlZCtvt — andrei marian mihai (@andreimarianmih) August 7, 2019

"In urma activitatilor investigativ-informative au fost identificate doua persoane, respectiv doi barbati, in varsta de 17 ani si 32 ani, din localitatea Bunesti. Cadavrul puiului din specia ras a fost ridicat de catre lucratorii Serviciului Arme, Munitii si Substante Periculoase Brasov si a fost predat reprezentantilor care administreaza fondul de vanatoare pe raza caruia s-ar fi gasit puiul din specia ras, in vederea efectuarii necropsiei acestuia si stabilirii cauzelor reale ale decesului", a spus Alina Ivan, purtator de cuvant al IPJ Brasov, citat de gandul.info.

Rasul (Lynx lynx) este o specie protejata la nivel european, atrag atentia cei de la Wilderness Research and Conservation.