Ministrul interimar de Interne sustine ca MAI este la acest moment un sistem in schimbare, insa se vor face demersurile necesare pentru ca oamenii sa isi recapete increderea in Politia Romana.



"Am inceput ziua alaturi de zecile de parinti care isi asteptau copiii sa finalizeze probele de admitere, in fata Academiei de politie.

Am vorbit despre multe lucruri cu ei. Le tremura din cand in cand vocea cand vorbeau despre dorinta copilului de a imbraca uniforma de politist. Dar erau mandri de alegerea copiilor lor.

Le-am vorbit despre ce se intampla in aceste zile si i-am rugat sa aiba incredere. MAI este acum un sistem in schimbare. Mandria pe care am vazut-o in ochii acestor oameni vreau sa ajungem, cu totii, sa o vedem in ochii fiecarui agent de politie. Responsabilitatea. Hotararea.

Vom intari increderea oamenilor in Politia Romana facand ceea ce trebuie sa facem pentru ca din acest sistem sa faca parte doar cei care isi inteleg si onoreaza misiunea.

Onoare si Patrie!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.