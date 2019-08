O femeie in varsta de 81 de ani a fost amendata de politisti pentru ca mergea prea incet pe trecerea de pietoni.



Motivul invocat de politisti a fost ca femeia ar fi traversat pe culoarea rosie a semaforului.

Batrana nici nu a incercat sa induplece autoritatile, desi in momentul in care s-a angajat in traversare era verde, numai ca atunci cand a ajuns pe la mijloc, culoarea s-a schimbat, noteaza hotnews.ro.

Dialog cu batrana amendata

- Cati ani aveti?

- 81.

- Ati mai trecut pe rosu pana acum vreodata?

- Nu. N-am trecut nici acum. Am pornit pe verde, dar s-a schimbat cand eram eu pe la mijloc.

- Dumneavostra mergeti putin mai incet.

- Sigur ca da!

- Si, de fapt, va amendeaza pentru mers incet pe verde.

- Da, ma amendeaza ca am trecut pe rosu.