Senatorul PSD Olt Paul Stanescu a declarat, marti, ca intelege durerea lui Alexandru Cumpanasu, ca ruda apropiata a Alexandrei Macesanu, insa nu e cazul sa acuze pe toata lumea, el adaugand ca niciodata nu a avut vreo legatura si nu a cunoscut vreun membru sau sef al unei grupari infractionale.



"Transmit sincere condoleante familiei indoliate, rudelor. Inteleg durerea domnului Cumpanasu, Alexandra a fost nepoata dumnealui. Dar e greu de la o intamplare nefericita, de la o tragedie pentru care nu sunt cuvinte, sa acuzi pe toata lumea. In ceea ce ma priveste pe mine, si am proprietatea cuvintelor, niciodata nu am avut legatura sau sa cunosc vreun membru sau un sef al unei grupari infractionale, un clan interlop, niciodata nu am discutat cu asemenea oameni. Stim cu totii ca exista. Din toti cei alesi in 2016, cel putin pe cei care pe ii stiu eu, indiferent din ce partid fac parte, nu stiu un om politic sa aiba legatura cu vreo grupare infractionala sau clan interlop. Inteleg durerea domnului Cumpanasu, dar nu cred ca e cazul sa faca asemenea afirmatii", a afirmat Stanescu, la postul Antena 3.

El a adaugat ca se cunoaste existenta unor retele de interlopi si sunt oameni politici care pot fi acuzati in mod direct de legaturi cu astfel de grupari, el facand referire la familia fostului presedinte Traian Basescu, scrie Agerpres.

"Sigur ca se cunoaste existenta unor retele, toata lumea banuieste. Nu avem informatiile necesare. Si eu va dau un exemplu... Sunt oameni politici care pot fi acuzati in mod direct de legaturi cu asemenea grupari. Si v-as da cel mai autentic exemplu, tot din judetul Olt. Draganesti de Olt, unde e clanul Bercea... e la 20 de kilometri de Caracal. Trebuie sa ne aducem aminte ca la o sarbatoare campeneasca Traian Basescu era de mana cu Bercea Mondial, cu prima doamna. Ne aducem aminte ca Bercea Mondial punea o salba de galbeni la gat primei doamne, ne aducem aminte de mormanul pe care clanul Bercea l-a dus fratelui Mircea Basescu pentru ca el sa iasa din puscarie", a spus Paul Stanescu.

De asemenea, el a mai afirmat ca reprezinta greseli ale clasei politice desfiintarea sectoristilor si a posturilor de politie din mediul rural, iar "disolutia statului roman se simte cel mai tare" la nivelul Politiei Romane si a Ministerului de Interne.

Stanescu: Clasa politica a dus la distrugerea Politiei Romane

"Clasa politica a dus la distrugerea Politiei Romane prin desfiintarea sectoristilor. Am cunoscut sectoristi si aveau un registru cu toti locuitorii din sectorul lui. Unui sectorist din vremurile pe care le-am trait impreuna nu-i trebuia mai mult de un sfert de ora sa ajunga la locul si in casa unde s-a intamplat, pentru ca el stia si ce caini are fiecare, cum e vopsita poarta, ce culoare are gardul. Dar noi am gresit pentru ca disolutia statului roman se simte cel mai tare in cadrul Politiei Romane si a Ministerului de Interne. Am desfiintat posturile de politie din mediul rural, numai greseli. Oamenii politici au gresit in ce priveste legislatia", a mai afirmat senatorul PSD Olt.

Alexandru Cumpanasu s-a prezentat marti la Parchetul General pentru a cere procurorilor audierea parlamentarilor de Olt in legatura cu informatiile pe care acestia le detin despre "retelele de crima organizata, trafic de persoane si trafic de organe" din judet, dar si legaturile acestora cu politicieni locali.

El a explicat ca a venit sa faca o completare la plangerea penala depusa pe 29 iulie, in care a reclamat institutiile care au actionat in cazul crimelor de la Caracal, respectiv STS, MAI, Parchetele din Olt si Dolj.

"Fata de plangerea depusa initial, astazi m-am hotarat sa vin cu o adaugare. Solicit audierea tuturor parlamentarilor de Olt, care pot fi audiati deocamdata ca martori, cu privire la retelele de crima organizata din judetul Olt, cu privire la orice informatie pe care acestia o detin in acest moment cu privire la retelele de crima organizata, trafic de persoane si trafic de organe. Informatii pe care le au, daca ele exista, daca nu cumva suntem toti nebuni si totul este frumos in Romania si nu se intampla nimic. Am suficiente informatii sa cred ca membri ai Parlamentului din judetul Olt, politicieni din judetul Olt, primari sau alte autoritati detin informatii cu privire la aceste retele infractionale. Din punctul meu de vedere, si in cazul Alexandrei si in cazul altor fete este vorba de retele bine organizate si nu de criminali in serie si atat. Retele care actioneaza nu doar in ceea ce priveste traficul de carne vie, ci sunt conectate la institutii publice din judetul Olt, institutii publice care finanteaza aceste retele", a declarat Cumpanasu.

In opinia sa, Alexandra a fost victima unei retele de trafic de persoane si trafic de organe.

El a mai spus ca va cere procurorilor sa stabileasca daca politicieni din Olt au legaturi cu Gheorghe Dinca, suspectul crimelor din Caracal.

"Plangerea penala pe care o depun astazi vizeaza si verificari, pe care Parchetul General sa le efectueze prin toate structurile pe care le are la dispozitie, in ce masura politicieni locali, nu dau niciun nume, l-au cunoscut pe Dinca vreodata, daca stiau despre activitatea acestuia infractionala. Multa murdarie va iesi la iveala despre ceea ce se intampla in complicitatea dintre mediul politic, procurori, judecatori, primari si statul roman", a mai sustinut Cumpanasu.