Avocata Indgrid Mocanu sustine ca, ceea ce a facut criminalul din Caracal este grav, insa va plati exemplar ce a facut, insa problema nu ar trebui sa fie "infierarea acestuia".



"Haideti sa terminam cu 'infierarea' criminalului in principal! E grav ce a facut, dar e clar ca omul e dereglat la cap. Peste tot in lume exista asa ceva: va plati exemplar pentru ce a facut, asta e cert! Dar cu ce ne ajuta? Caci problema noastra cea mai grava este alta: cum sa moara copiii aia pentru ca niste 'organe' platite de noi nu si-au facut treaba? Si nici acum nu si-o fac. Daca un avion cade, se modifica proceduri, piese sau ce a fost gresit, pentru ca acel accident sa nu se mai repete.

La noi ce se schimba? Nimic! Procurorii hastagieni nu raspund si se apara unul pe altul, serviciile nici atat, ba chiar primesc bani in plus la rectificare. Sectia e in moarte clinica, nu mai are nevoie de vreun impuls pentru a crapa, abuzurile continua linistite si asteapta explozia. Judecatorii tac (cei corecti) sau fac sluj in continuare (cei care faceau si inainte), complici la aceste crime. Vreo 3 maxim vorbesc... din 7000. Apoi plang ca nimeni nu le apara drepturile (in afara de mine, care primesc multe suturi pentru asta). Sumbru tablou!

Iar Iohannis e chemat la ordin, la nen'tu Trump, sa mai cumparam niste puscoace, niste bombite, avionute ceva si sa mai dam moca niste resurse la sponsorii lui de campanie", a scris Ingrid Mocanu pe Facebook.