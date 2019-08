Mircea Badea este de parere ca din pricina opiniei publice Romania "este atat de praf".



"Am tot spus si o sa repet. E convingerea mea si se bazeaza pe argumente. Motivul pentru care tara asta e atat de praf e din cauza opiniei publice. Nu exista tara care sa fie in stare de ceva, de orice, fara o opinie publica treaza, vigilenta si oarecum implicata in propria viata. La noi, in Romania, opinia publica este implicata uneori emotional in astfel de cazuri pentru ca e si multa actiune, are multe ingrediente care asigura la un moment dat un interes, dar nu e interesata de fondul problemei.

Ce, tu zici de 112? Lasa-ma, nene, tu zi-mi de criminalul ala, ce facea, cum facea, cum era fiica-sa. Deci in Romania opinia publica e interesata mult de barfa, nu de problema adevarata. Aceasta tara ar fi fost altfel daca opinia publica ar fi fost altfel. Legea este scapa cine poate. Daca mai exista persoane care cred in institutii, in statul de drept, e problema lor, e clar ca au o problema si e la fel de clar ca nu o sa o pot rezvolva eu. Fiecare face cum il taie capul si cum ii e norocul, cam asa e in tara asta", a declarat Mircea Badea la Antena 3, potrivit stiripesurse.ro.