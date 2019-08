Alexandru Cumpanasu sustine ca numele Alexandrei nu ar mai trebui folosit de niciun partid politic sau politician pentru diverse actiuni sau initiative legislative in mijlocul campaniei, cu atat mai putin fara acordul membrilor familiei.



"Dragi prieteni, dati-mi voie sa va multumesc tuturor celor care incearca sa faca atat cat poate pentru a cinsti curajul, bunatatea, buna crestere si inocenta Alexandrei. Sunt convins ca in acest registru se incadreaza si initiativa legislativa recenta propusa de un parlamentar si neasumata de PNL. Insa am o mare rugaminte: niciun partid politic sau politician sa NU mai foloseasca numele Alexandrei pentru diverse actiuni sau initiative legislative in mijlocul campaniei electorale! Cu atat mai putin fara acordul familiei.

Sunt convins ca deputatul care a folosit numele Alexandrei pentru o initiativa legislativa a fost bine intentionat, insa nu este ceea ce-si doreste familia. Din fericire este o initiativa individula si nu una asumata de PNL. In perioada care va urma de campanie electorala ii rugam pe TOTI politicienii si TOATE partidele sa se abtina de la actiuni si initiative care sa foloseasca numele Alexandrei fara permisiunea familiei. DACA a decedat, memoria acesteia este tot ce le-a mai ramas", a scris Cumpanasu pe Facebook.