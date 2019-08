Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Galati au facut publice, marti, primele date din ancheta inceputa in cazul minorei de 14 ani gasita plina de sange pe o strada din Galati si care a fost ajutata de doi politisti, doar la interventia trecatorilor.



Potrivit acestora, nu a fost vorba despre un viol, iar baiatul de 14 ani, cu care a intretinut relatii sexuale, nu va fi pedepsit pentru ca diferenta de varsta dintre autor si persoana cu care s-a intretinut actul sexual nu este mai mare de trei ani.

Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, Traian Laurentiu Iancu, a declarat ca in dosar au avut loc audieri si perchezitii domiciliare si s-a dispus o expertiza medico-legala, scrie Agerpres.

"S-a dispus inceperea urmarii penale pentru fapta de act sexual cu un minor. A fost audiata partea vatamata minora, cu asistenta juridica din oficiu si in prezenta unui reprezentant de la DGASPC Galati. Au fost audiati martori oculari prezenti la locuinta unde minora a avut raportul sexual. S-a obtinut si s-a pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara la locuinta unde a avut loc actul sexual. Au fost identificate, fixate si prelevate mai multe probe, inclusiv probe biologice. In cauza s-a dispus si o expertiza medico-legala pentru a se stabili cum au fost produse leziunile prezentate de partea vatamata minora si consecintele asupra vietii si sanatatii ei. Persoana vatamata beneficiaza de o forma de protectie intr-un centru de plasament tip rezidential. Pe data de 3 august a parasit, in jurul orei 17.00, casa de tip familial, impreuna cu o alta persoana, verisoara ei, si s-au deplasat in zona Palatului de Justitie, unde s-au intalnit cu minorul cercetat in aceasta cauza, minor care are 14 ani. Pe baza unei relatii de prietenie care este de aproximativ doua luni, cei trei s-au deplasat la un imobil care apartine familiei acestuia, unde intr-o camera au intretinut un raport sexual normal. Din probe a reiesit ca intr-o camera alaturata se aflau atat verisoara victimei, cat si o ruda a baiatului. In urma audierii nu au reiesit pana la acest moment probe care sa duca la suspiciunea rezonabila ca actul sexual a avut loc prin constrangere, prin punerea in imposibilitatea de a se apara sau de a-si exprima vointa", a precizat Iancu.

El a mai precizat ca cercetarile in acest caz vor continua.

"Dupa ce vom primi raportul medico-legal, procurorii vor dispune si efectuarea unei expertize psihiatrice pentru ambii minori pentru a se stabili gradul de dezvoltare psiho-emotionala si daca persoanele respective aveau discernamantul pastrat la acel moment. In acest moment, nu este vorba despre un viol. Dupa ce a fost audiat si de procuror, nu s-a apreciat ca ar trebui luata vreo masura fata de minor. Art. 220 alin 5, din Codul Penal precizeaza ca daca diferenta de varsta dintre autor si persoana cu care s-a intretinut actul sexual nu este mai mare de trei ani, fapta nu se pedepseste. Noi vom face cercetari si vom stabili fiecare aspect constatat de procuror si politisti si vom analiza fiecare proba, vom comunica ce s-a intamplat", a spus Iancu.

Fata ramane internata in continuare la Spitalul de Urgenta din Galati.

"Minora este stabila hemodinamic si respirator, dar va ramane in continuare sub monitorizare, supraveghere. Pot sa va spun ca este in permanenta cu dansa un asistent social si ca a fost vizitata de bunica sa materna", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Galati, Ionut Banesanu.