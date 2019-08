Constanta si Craiova sunt orasele care merg mai departe in finala competitiei pentru titlul de “Capitala Tineretului din Romania”. In cea de-a doua runda, orasele finaliste trebuie sa isi dezvolte dosarul de candidatura si sa il depuna pana pe data de 30 septembrie (ora 16:59). Orasul castigator va fi anuntat la Iasi, in octombrie 2019, in cadrul Summitului Tinerilor, editia a IV-a.

Orasul castigator va primi un premiu in valoare de 50.000 de euro, acordat de Banca Comerciala Romana (BCR) si va detine titlul de "Capitala Tineretului din Romania" in perioada 2 mai 2020 - 1 mai 2021. Echipa castigatoare va avea oportunitatea de a-si finanta proiectul propus, dar va avea si un punct de pornire in atragerea de surse aditionale de finantare.

"Capitala Tineretului din Romania» este un proiect frumos care pune tinerii in prim-plan. Ideile lor creative si inspirate fac din fiecare comunitate sa fie una mai responsabila, inovatoare si sustenabila, iar faptul ca sunt ajutati in acest demers de autoritatile locale aduce plus valoare si le da forta de care au nevoie. Vom incuraja si sustine in continuare astfel de initiative mai ales pentru satisfactia de a vedea cum prind viata proiectele si cum lumea se schimba un pic prin ochii tinerilor. Comunitatile devin optimiste, pline de oportunitati si vise", a declarat Nicoleta Deliu, Sef Departament Comunicare Corporativa si Afaceri Comunitare BCR, intr-un comunicat de presa remis 9am.

Proiectele consolidate ale celor doua orase finaliste urmeaza sa fie sustinute in fata membrilor juriului de selectie, in cadrul Summitului Tinerilor, editia a IV-a.

Jurizarea proiectelor se va face in functie de o serie de criterii, printre care motivatia care a stat la baza fundamentarii candidaturii, coerenta viziunii, a misiunii si a obiectivelor si corelarea proiectelor propuse cu strategii si documente de politici publice de tineret.

Tinerii au ocazia sa prezinte viziunea lor despre dezvoltarea urbana

"Ne bucuram ca tinerii au ocazia sa prezinte concret cum vad ei dezvoltarea urbana, dar mai ales ca au ocazia sa-si implementeze o parte dintre proiectele inscrise cu ajutorul autoritatilor locale. Dupa doar trei editii ale programului «Capitala Tineretului din Romania» se vad deja schimbari importante in felul in care sunt privite la nivel local si regional participarea civica si responsabilizarea personala. Este o initiativa care face schimbari pe termen lung in dezvoltarea urbana si care confirma valoarea adaugata adusa de punerea tinerilor in centrul acestui proces", a declarat Mihai Dragos, Presedintele Consiliului Tineretului din Romania.

"Proiectele de candidatura ale celor trei orase, Constanta, Craiova si Galati, au reprezentat ca si in anii precedenti, dorinta tinerilor de a construi si de a se implica in comunitate. Consider ca doar prin implicare, dedicare si pasiune poti misca lucrurile in directia dorita, astfel imi face placere sa ii felicit pe toti participantii pentru initiativa si responsabilitatea de care dau dovada pentru a inspira tinerele generatii din orasul lor", a declarat Tudor Ogner, Presedintele Federatiei Tinerilor din Cluj.

Programul "Capitala Tineretului din Romania" functioneaza pe principii similare cu Capitala Europeana a Tineretului - titlu detinut de Cluj-Napoca in 2015 - si a fost initiat de catre Consiliul Tineretului din Romania, Federatia Tinerilor din Cluj, Grupul PONT si Banca Comerciala Romana (BCR). Prima editie a avut loc in anul 2016, iar primul oras din Romania care a purtat acest titlu a fost Timisoara, urmat de Bacau, Baia Mare si Iasi care a preluat oficial mandatul in data de 2 mai 2019. Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) este partener strategic al programului.

Ce isi propune Capitala Tineretului din Romania

Potrivit unui comunicat remis 9am, programul national „Capitala Tineretului din Romania” isi propune sa elaboreze strategii de dezvoltare locale pentru tineri si sa-i implice activ in procesele decizionale din orasele lor pe teme ce tin de educatie, cultura, politica demografica si alte domenii de interes pentru ei. De asemenea, isi propune sa stimuleze autoritatile publice locale si companiile private sa sustina si sa se implice in implementarea proiectelor propuse in cadrul programului. Anual, un oras din Romania primeste, in urma unui concurs de concepte, titlul de „Capitala Tineretului” si este sprijinit financiar, respectiv prin formare si consultanta, in pregatirea si implementarea initiativelor din dosarul de candidatura. „Capitala Tineretului din Romania” a fost lansat in anul 2016, iar primul oras din Romania care a purtat acest titlu a fost Timisoara, urmat de Bacau, Baia Mare si Iasi care detine acest titlu incepand cu data de 1 mai 2019.

Mai multe detalii despre program pe capitalatineretului.ro.