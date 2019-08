Municipiul Blaj se numara printre primele orase din Romania in care strazile sunt stropite cu odorizant, dupa ce autoritatile locale au achizitionat un utilaj care face o astfel de igienizare.



"Adio aer imbacsit in zilele toride de vara! Primaria Blaj a achizitionat un utilaj cu ajutorul caruia va stropi cu odorizant strazile din oras, municipiul de la confluenta Tarnavelor fiind printre primele orase din Romania care face o astfel de igienizare. Pentru inceput, stropirea strazilor cu odorizant, in zilele cele mai calduroase, se va face cu preponderenta in zona centrala a orasului, insa administratia blajeana intentioneaza sa extinda acest program pe toate strazile din municipiu", se arata intr-un comunicat al municipalitatii transmis, marti, Agerpres.

Dotarea cu un autovehicul multifunctional MAN prevazut cu instalatie de spalat/stropit carosabil si udat spatii verzi face parte dintr-un proiect mai amplu, derulat in ultimii doi ani, in cadrul caruia au fost cumparate, pana acum, masini si utilaje de igienizare in valoare de peste 1,4 milioane de lei.

Conform aceluiasi comunicat, pe langa autovehiculul multifunctional MAN si instalatia de spalat/stropit carosabil si udat spatii verzi, au fost achizitionate, in perioada 2018-2019, o maturatoare stradala, un sacrificator, un tractor de tuns gazon, un tocator de vegetatie, trei refulatoare de frunze si doua masini de tuns gazon.

"Toate eforturile pe care le depunem in acest sens vizeaza cresterea calitatii vietii in orasul nostru. Activitatea de curatire si de igienizare a strazilor din municipiu reprezinta doar o etapa in drumul spre atingerea obiectivului principal al comunitatii, 'Blaj - oras european'", a afirmat, potrivit comunicatului, primarul Gheorghe Valentin Rotar.

Investitiile in utilaje de igienizare si intretinere pentru domeniul public vor continua, urmand ca in perioada urmatoare sa fie achizitionate o masina aspirator, un vehicul utilitar municipal de tip mediu - pentru parcuri, trotuare si alei, iar pentru Campia Libertatii este prevazuta cumpararea unui tractor de tuns gazonul, investitia totala fiind de aproximativ 175.000 de euro.

Autoritatile locale sustin ca toate aceste dotari vor asigura baza materiala necesara pentru ca municipiul Blaj sa fie unul dintre cele mai curate orase din Romania, in care locuitorii si vizitatorii sa se bucure de un ambient estetic si reconfortant.