Un barbat de 39 de ani din comuna Pausesti Otasau a fost amendat cu 1.000 de lei, totodata fiindu-i suspendat dreptul de a mai folosi autoturismul timp de sase luni, dupa ce a fost prins de politisti ca facea taximetrie fara a avea autorizatie in acest sens, au anuntat marti reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea.



Potrivit sursei citate, barbatul a fost oprit de politisti pentru control pe o strada din municipiul Ramnicu Valcea, in masina aflandu-se in momentul opririi patru persoane, intre care si un copil.

"In data de 6 august, politistii Serviciului Rutier Ramnicu Valcea au oprit pentru control pe Calea lui Traian, Lenin Sud, un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din Pausesti Otasau. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca acesta desfasoara activitati de taximetrie fara a detine autorizatie de taxi, pe ruta Pausesti Otasau - Ramnicu Valcea. In momentul opririi, in autoturism se aflau trei adulti si un minor", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Catalin Udrea.

Acesta este cel de-al cincilea sofer depistat de politistii valceni in ultimele sase zile ca efectueaza transport neautorizat de persoane, in cadrul unei ample actiuni de combatere a "pirateriei" din transportul de persoane, ce se desfasoara in aceasta perioada la nivel national, conform Agerpres.