Un hard extern poate fi solutia perfecta pentru cei care vor mai mult spatiu pe dispozitivele lor, pentru cei care au nevoie de back-up.



Noi am ales câteva harduri externe care să se muleze pe o serie de nevoi diverse. Majoritatea au spațiu de stocare mare, viteze de transfer bune, iar prețurile sunt variate. Am inclus pe listă și HDD-uri, dar și SSD-uri, pentru varietate.

Hard extern pentru transfer rapid de fișiere - SSD WD

Cei care lucrează cu fișiere de mari dimensiuni pe care trebuie să le partajeze cu diverși colegi ar putea opta pentru un hard extern de la Western Digital. SSD-ul WD My Passport GO are o capacitate de 512GB și oferă viteze de transfer de două ori mai mari decât ale unui HDD obișnuit. Unitatea de stocare nu ocupă mult spațiu pe birou și îți permite să partajezi imediat informații importante sau să lei iei cu tine, când ai nevoie. Poți cumpăra SSD-ul la reducere de aici.

Hard extern pentru pasionații de gaming - hard pentru PS4

Dacă ai un PS4 și ajungi frecvent în situația de a șterge jocuri de pe sistemul tău Playstation 4 pentru a face loc unora noi, poate e cazul să apelezi la un hard extern pentru PS4. Noi am ales un model de la Seagate cu o capacitate de 2TB. Este un hard extern creat special pentru a funcționa cu sistemul de gaming Play Station 4 și îl poți cumpăra de aici.

Iar dacă ai un sistem Xbox, nu te-am uitat nici pe tine - nu discriminăm în funcție de platforma preferată de gaming. Aici găsești și versiunea de 4TB, pentru Xbox.

Hard extern pentru backup - soluție pentru cei cu nevoi de stocare mari

Pentru cei cu nevoi profesionale, cei de la LaCie au modelul 2big Dock. E mai mult decât un hard extern, vine cu 8TB de stocare, și îți oferă toate opțiunile de conectivitate de care ai avea nevoie pe PC-ul tău - vine cu thunderbolt, cu card SD, cu display port, dar și cu un preț pe măsură. Îl poți cumpăra de aici.

Iar pentru cei care vor mult spațiu pentru backup și atât, o soluție Seagate Backup Plus poate fi perfectă. Vine tot cu 8TB spațiu și îți permite să îți încarci smartphone-ul și tableta prin cele două porturi USB din față. Cumpără hardul extern de aici.