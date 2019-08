Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, sustine ca locuinta lui Gheorghe Dinca este "un dezastru total", peste tot in jur mirosind a cadavru.





"Aceasta casa, in integralitatea ei, mai ales parterul, inclusiv curtea, inclusiv acea incapere unde a tinut fetele, cu patul acela de fier, infiorator, pute totul a cadavru. Credeti-ma, si din pamant iese mirosul, si din jur, si din incaperile acelea.

Este cum ar fi o explozie intr-un atelier auto, dupa care cineva a venit sa si fure de pe acolo si a rascolit, in incaperea aceea este numai un pat de fier foarte gros, ancorat in perete, este absolut infiorator. Un dezastru organizat, as putea spune. Miroase peste tot, adica nu miroase o incapere anume, iese din pamant, din subsol, din camera aceea, din pereti, deci miroase a cadavru peste tot", a declarat avocatul, citat de adevarul.ro.