Directorul adjunct al DGASPC Galati, Ciprian Groza, a demisionat dupa declaratia data in cazul minorei de 14 ani, gasita plina de sange pe o strada din Galati si care a fost ajutata de doi politisti doar la interventia trecatorilor, a anuntat, marti, presedintele Consiliului Judetean, Costel Fotea.



Fotea a precizat ca i-a cerut demisia in regim de urgenta, considerand intreaga declaratie a lui Groza ca fiind revoltatoare. El a mai spus ca a declansat, inca de luni, o ancheta la DGASPC Galati.

"Toata declaratia este una revoltatoare si a si condus la cererea demisiei. I-am cerut demisia in regim de urgenta, demisie pe care si-a inaintat-o. Este o declaratie revoltatoare, inacceptabila si nu am sa accept asa ceva, o astfel de declaratie a unui conducator de institutie, mai ales cand este vorba de Directia pentru Protectia Copilului, cand este vorba de copii care trebuie protejati. Luni, am dispus o ancheta la DGASPC pentru a vedea ce s-a intamplat acolo si daca se fac vinovate si alte persoane in legatura cu aceasta situatie nedorita. Dupa ce voi avea rezultatul anchetei, nu voi ezita sa iau masuri indiferent cine va fi implicat acolo. Este o situatie regretabila, un copil de 14 ani care are nevoie de protectie, iar noi trebuie sa protejam acesti copii", a spus Fotea.

Ciprian Groza a declarat, luni, ca fata a povestit ca nu a fost violata, ca plecat din centrul de plasament cu bilet de voie, s-a intalnit cu prietenul ei, de 15 ani, a intretinut relatii sexuale consimtite acasa la acesta, dupa care, in urma unei hemoragii, a ajuns la spital, scrie Agerpres.

El a precizat ca minora a povestit ca nu fost agresata si ca adolescentul o iubeste.

"Este un caz nefericit. O minora dintr-un centru de plasament, care a plecat in invoire in oras si a ajuns la prietenul ei, unde a intretinut relatii sexuale, dupa care a urmat acea hemoragie pentru care a fost internata in spital. Cel mai important in acest moment este ca ea este in afara de orice pericol. A plecat din centrul de plasament cu bilet de voie, de la ora 17,00 la 20,00. Ea nu s-a intors la centrul de plasament la ora 20,00 pentru ca, din pacate, a ajuns la spital. Fata a povestit ca este prietenul ei, a mai avut intalniri cu acesta. Este un copil de 15 ani, s-au intalnit la el acasa. Din relatarile ei nu a fost agresata, a fost consiliata psihologic si sustine ca este prietenul ei, ca o iubeste. Nu este vorba de un viol la acest moment, a fost cu consimtamantul ei. Totul s-a petrecut in casa tanarului, mai mult ca sigur parintii nu erau acasa. Ancheta inca nu este finalizata", a spus Groza.