Daca in noiembrie 2017, 57% dintre romanii utilizatori de internet faceau lunar cumparaturi online, in prezent procentul acestora atinge nivelul de 66% - arata cel de-al patrulea val al studiului cantitativ „Digital ®Evolution: Connected Consumer Monitor”, realizat de Exact Business Solutions in mai 2019.

"De cele mai spectaculoase cresteri se bucura produsele vestimentare (atat haine, cat si incaltaminte), cele cosmetice si de parfumerie, serviciile de food delivery si abonamentele la site-uri cu continut video", declara Julien Zidaru, Managing Partner Exact Business Solutions, potrivit unui comunicat remis 9am.

"Astfel, daca in urma cu un an si jumatate, doar 27% dintre romanii utilizatori de internet cumparau haine online, procentul acestora se ridica in acest moment la 45%. Cumparatorii de incaltaminte reprezinta acum 37% din totalul utilizatorilor romani de internet, in crestere cu 16% fata de iarna lui 2017", mai adauga Julien Zidaru.

La randul lor, cumparatorii de produse cosmetice si de parfumerie numara tot 37% din populatia utilizatoare de internet (in crestere cu 7% fata de primul val al studiului, realizat in noiembrie 2017).

Serviciile de food delivery se disting cu o crestere de 11%, acestea fiind utilizate in prezent de 3 din 10 onlineri romani. De remarcat este rata de utilizare a platformelor cu continut video, in prezent aceasta situandu-se la nivelul de 16%, in crestere cu 13% fata de luna noiembrie 2017.

Plata online a facturilor – in crestere cu 13%

Facturile sunt achitate online de 66% dintre romanii utilizatori de internet

Facturile sunt, la momentul actual, achitate online de 66% dintre romanii utilizatori de internet, cu o frecventa lunara. Acest procent inregistreaza o crestere de 13%, comparativ cu iarna anului 2017.

Serviciile de internet banking - in crestere cu 11%

Daca in urma cu 1 an si jumatate, 40% dintre utilizatorii de internet apelau saptamanal la serviciile de internet banking, in prezent procentul acestora se ridica la 51%.

Vanzarea de produse – in crestere cu 3%

Vanzarea de produse online reprezinta o activitate realizata cu preponderenta trimestrial. Daca in intervalul noiembrie 2017 – noiembrie 2018, procentul celor care aleg sa vanda online se situeaza la 32% - 33%, din primavara acestui an observam un trend ascendent si pe acest segment, procentul acestora crescand la 36%.

Donatiile online – in crestere cu 3%

Digitalizarea continua a romanilor determina schimbari si atunci cand privim spre categoria donatiilor. Daca in urma cu 1 an si jumatate procentul celor care utilizau internetul pentru a face o donatie era de 13%, in prezent 16% folosesc acest mediu pentru a-si oferi suportul financiar.