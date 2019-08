Uber deschide cel mai mare centru de asistenta pentru soferi si curieri din Europa Centrala si de Est, in urma unei investitii de un sfert de milion de dolari. Noul spatiu de 320 de metri patrati a fost creat conform standardelor internationale pentru centrele de asistenta Uber. Acesta va gazdui o echipa de 11 experti si are capacitatea de a oferi asistenta pentru pana la 2500 de soferi si curieri pe saptamana.

In contextul noii legi adoptate de Guvern care reglementeaza serviciile de ridesharing, noul centru va deveni un accelerator de conformitate, ajutandu-i pe soferi sa parcurga cat mai usor toti pasii necesari autorizarii. Astfel, centrul va gazdui reprezentanti din scoli acreditate care vor oferi soferilor informatiile complete cu privire la pasii si documentele necesare pentru certificarea ca sofer profesionist. De asemenea, va fi un loc in care soferii parteneri vor avea acces la toate materialele educationale pentru a obtine atestate si unde vor putea participa la sesiuni de informare in vederea obtinerii autorizatiilor pentru masina, companie sau ca soferi independenti.

"Aceasta investitie vorbeste despre angajamentul noastra fata de Romania, unde vedem foarte mult potential. In ultimii 4 ani, am lansat serviciul de ridesharing in cinci orase si am adus serviciul de livrare de mancare Uber Eats si Uber Green, cu 100% masini electrice. Pe termen mediu si lung, ne propunem sa devenim o platforma multimodala, pentru ca atunci cand vei deschide aplicatia, sa ai acces la toate optiunile de transport – fie Uber X, trotinete si biciclete electrice, taxi sau transport in comun. Cu aceasta ocazie, accentuam din nou ca ne dorim sa colaboram cu autoritatile locale si centrale pentru a reduce traficul si poluarea. Avem datele si tehnologia pentru asta si suntem mai mult decat deschisi sa le punem in folosul binelui public", a declarat Ash Kebriti, General Manager Uber pentru Europa Centrala si de Est.

Scopul: de a oferi cel mai bun suport soferilor

Andreea Ticarau, Head of Customer Suport pentru Europa Centrala si de Est a vorbit despre strategia companiei de a investi in partea de customer support ca principal diferentiator fata de competitie: "Partenerii nostri ne-au spus ca asistenta eficienta este un aspect important atunci cand lucreaza cu o platforma de ridesharing. Scopul este sa oferim cel mai bun suport soferilor nostri, strategia noastra avand trei mari piloni: un centru modern la standardele globale Uber, o echipa de experti bine pregatiti si training continuu pentru acestia si asistenta premium, personalizata pentru cei mai mari parteneri cu flote, care include si asistenta in dezvoltarea afacerilor."

„Deschiderea acestui centru coincide cu inceputul unui nou capitol pentru Uber in Romania si pentru intregul sector al transportului urban. Dupa ce peste 400.000 de oameni au semnat o petitie in care cereau autoritatilor sa reglementeze serviciile de ridesharing, Romania a facut un pas inainte catre modernizarea transportului urban si s-a alaturat altor tari europene care au implementat astfel de reforme. Angajamentul nostru este sa respectam noile reglementari si sa-i sprijinim pe soferii parteneri sa devina autorizati in cadrul noii legi. Noul centru va fi un accelerator de conformitate, ajutandu-i pe soferi sa se licentieze sub noua reglementare cat mai repede si mai usor”, a spus Nicoleta Schroeder, General Manager, Uber Romania.

Noul centru a fost inaugurat alaturi de soferul partener cu cele mai multe curse Uber din Romania, Mihail Duica. In peste 4 ani, acesta a facut peste 24.000 de curse si si-a mentinut un rating aproape perfect, de 4.99 din 5.

Deschiderea centrului de asistenta vine dupa o serie de alte masuri pentru soferi pe care Uber le-a introdus in ultimul an, cum ar fi timpul de asteptare platit sau optiunea de tipping direct in aplicatie. In mai 2018, compania a anuntat un parteneriat cu AXA, prin care soferii si curierii independenti din tarile Uniunii Europeane beneficiaza gratuit de acoperire in caz de accidente in timpul curselor si in afara lor, imbolnavire sau acoperire pentru concediu de maternitate sau paternitate.

Misiunea Uber este sa creeze oportunitate prin miscare.

"Am inceput in 2010 prin rezolvarea unei probleme simple: cum poti comanda o cursa doar prin atingerea unui buton? Peste 10 miliarde de curse mai tarziu, dezvoltam produse care sa duca oamenii cat mai aproape de destinatie. Uber este o platforma care ofera lumii noi posibilitati, schimband modul prin care oamenii, mancarea si lucrurile se deplaseaza in orase", declara cei de la Uber intr-un comunicat remis 9am.