Cel mai mare eveniment de design floral din acest an, din Bucuresti, “Luxury Wedding Design” este gazduit de Palatul Noblesse- Lifestyle Palace, cladire monument istoric de la 1881, situata in centrul capitalei, zona Universitate (Strada Sfintilor, Nr 7).

Evenimentul se va desfasura in weekendul 10-11 august, in cele 7 incaperi de la parterul Palatului Noblesse-Lifestyle Palace, fiecare gazduind structuri florale suspendate concepute de cei peste 15 cursanti inscrisi la Masterclass-ul Flori cu Fitze Academy, condus de Alina Neacsa impreuna cu invitatul special Timo Bolte, designer german de top care lucreaza pentru vedetele de la Hollywood. Duminica, 11 august, in intervalul 17:00- 20:00, palatul este deschis publicului (intrare libera) pentru a admira design-urile florale.

“Pentru cel mai mare eveniment de design floral din acest an din Bucuresti, “Luxury Wedding Design- Masterclass Flori cu Fitze Academy”, am avut nevoie de o locatie pe masura, care sa ne ajute sa punem in valoare aranjamentele florale realizate in cadrul cursului. Evenimentele Flori cu Fitze au o puternica component foto si video, iar Palatul Noblesse este decorul perfect pentru imagini si amintiri de vis”. –Alina Neacsa, Master Trainer & Owner Flori cu Fitze Academy

Palatul Noblesse-Lifestyle Palace este detinut de Noblesse Group International, companie multibrand care activeaza in domeniul industriilor creative si culturale, promovand un stil de viata rafinat.