Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, este de parere ca Gheorghe Dinca este sfatuit de cineva cu experienta juridica, cu privire la ceea ce trebuie spus anchetatorilor in legatura cu Alexandra si Luiza.



"El are o tehnica bine stabilita, cineva il invata, cred ca in timp util, nu stiu, o sa vedem cu cine are el contact, cine il invata. Pentru ca eu avand atatea cazuri, vorbim de zeci de ani de meserie, iti dai seama imediat daca il invata cineva sau nu, pentru ca merge la chestii de o finete incredibila, de genul: mi-a povestit una din fete cum a vrut sa scoata bani de la bancomat si n-a reusit si atunci eu am interpretat ca ea imi bate mie un apropo sexual, ca daca o platesc vrea. Intelegeti?

Adica fineturi din astea, o prosteala, ma rog, dar cu o cheie juridica foarte, foarte ... I-am dat o palma, n-am avut intentia, dar totusi s-a lovit cu capul de ciment. Toate s-au lovit asa intamplator, el n-a avut intentia. Va spun, din punctul meu de vedere incearca sa inchida cazul prin cele doua victime, sa nu se mai sape, sa nu se mai mearga nici in dreapta, nici in stanga", a spus avocatul, citat de adevarul.ro.