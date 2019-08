Te pregatesti sa devii mama si ai vrea sa stii care sunt primele semne ale sarcinii pe care ar trebui sa le urmaresti cu adevarat?



Faptul ca simptomele variaza de la o saptamana la alta te poate confuza la fel de mult ca stabilirea etapei sarcinii. De exemplu, cand afli ca ai ramas insarcinata poti crede ca esti in prima saptamana, dar adevarul este ca ai deja in jur de patru saptamani de graviditate.

Primele simptome

Asa cum probabil te asteptai, nu exista un simptom anume care sa indice inceputul sarcinii. Unele femei au observat semne timpurii de sarcina in prima sau in a doua saptamana dupa conceptie, iar altele spun ca au avut simptome incepand cu a cincea saptamana, perioada in care si-au dat seama ca le-a intarziat menstruatia. Poti afla din acest articol cum iti calculezi sarcina si la ce sa te astepti in primul trimestru, dar avem si noi cateva informatii la fel de uitle.

Majoritatea medicilor obstetricieni socotesc sarcina incepand cu prima zi a ultimei menstruatii, iar primul trimestru este calculat de la acea menstruatie pana la saptamana 13 a sarcinii.

Practic, in prima saptamana de sarcina esti la ciclu, asadar aceasta este o etapa timpurie, cand simptomele sunt acelea tipice menstruatiei, dureaza intre trei si sapte zile si pot include:



Sangerare vaginala - corpul elimina mucoasa uterina si ovulul nefertilizat in luna precedenta;

Durere in zona lombara si crampe - pentru a elimina acea mucoasa uterul se contracta, provocand disconfort in zona inferioara a abdomenului si spatelui;

Dureri de cap - Migrenele sunt cauzate de oscilarea hormonala - de la scaderea nivelului de estrogen si eliberarea de prostaglandina, specifice inceperii ciclului menstrual, la cresterea nivelului de hormoni, specifica perioadei de ovulatie.

Concomitent cu eliminarea ovulului nefecundat si cu schimbarile hormonale, inauntrul tau se petrec schimbari care pregatesc uterul pentru sarcina, cum ar fi formarea unui nou epiteliu (mucoasa uterina) pentru gazduirea unui nou ovul. Cand acesta este fecundat, intri intr-o noua faza, in care simti mai acut schimbarile din corpul tau. Ai putea face un test de sarcina, daca printre ele se numara si simptomele de mai jos:



Oboseala - pe langa variatiile hormonale, corpul tau trece prin schimbari care te fac sa te simti extenuata pentru ca cele mai multe resurse de energie sunt folosite pentru dezvoltarea fatului;

Greata - nu doar dimineata, ci pe parcursul intregii zile se poate sa ai senzatia de greata. Poate ca te simti dezgustata de mancare, dar sa stai nemancata nu va face decat sa iti amplifice starea de rau. Incearca sa gasesti alimentele pe care le tolerezi si sunt hranitoare, din care sa mananci putin si des.

Sensibilitate mamara - corpul tau se pregateste deja sa aiba grija de fat si dupa nastere. La nivelul sanilor creste circulatia sanguina, de aceea se maresc, urmand sa se dezvolte glandele mamare si canalele de lactatie.

Daca testul este pozitiv, felicitari! Esti insarcinata de cateva saptamani si e timpul sa planifici primul trimestru de sarcina, de la vizitele la medicul obstetrician, la adoptarea unui stil de viata sanatos.

Checklist in primul trimestru (saptamanile 1-13)

In primul trimestru incepi sa te obisnuiesti cu ideea ca esti insarcinata. Este absolut normal sa te simti fericita, dar si coplesita de ceea ce urmeaza in viata ta. Sunt o multime de lucruri la care trebuie sa te gandesti, de la cum sa dai marea veste, la schimbarile care se vor petrece in corpul tau si ce trebuie sa faci pentru ca sarcina sa decurga bine. Poti incepe cu recomandarile din acest scurt ghid:



Fa-ti programare la medicul obstetrician;



Renunta la obiceiurile nocive, cum ar fi consumarea de junk food, fumatul si consumul de alcool;



Limiteaza cantitatea de cafea;



Mananca sanatos si fa miscare in mod regulat;



Incepe o cura cu acid folic;



Fa un calcul estimativ si o planificare realista a cheltuielilor din perioada de graviditate si de crestere a copilului;



Stabileste cu doctorul cand e oportun sa faci primele teste prenatale;



Decide daca si ce teste vrei sa faci pentru detectarea anomaliilor cromozomiale (perioada 9-12 saptamani).

La finalul primului trimestru vei putea sa distingi trasaturile bebelusului la ecografia fetala si sa observi ca are reflexe - clipeste, misca degetele si se misca atunci cand iti atingi burtica. Tu te vei simti mai energica si, daca nu ai facut-o inca, poti face anuntul oficial ca vei fi mamica.

Sursa foto: unsplash.com