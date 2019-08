Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, sustine ca s-a initiat cercetarea prealabila a celor doi agenti de politie de la Galati care au intervenit in cazul unei minore de 14 ani plina de sange, numai dupa interventia trecatorilor.



"Deja a inceput cercetarea prealabila a celor doi agenti, dar si a sefului Sectiei 1 Politie Galati. Nu am niciun fel de toleranta de la abaterea fata de indatoririle de serviciu si fata de lege. Daca au gresit, suporta rigorile legii. Ieri, in videoconferinta cu inspectorii-sefi am fost cat se poate de ferm. Dincolo de modul de a ne face datoria ca lucratori ai MAI, suntem oameni. Nu e acceptabil, nu e permis sa vezi o astfel de imagine in care doi agenti nu catadicsesc sa coboare din masina, in conditiile in care un copil plin de sange are nevoie de sprijin. Lucrul acesta nu poate fi acceptat si, repet, cei care au gresit pleaca acasa. Nu exista niciun fel de rabat de la acest principiu.

In acelasi timp, i-am asigurat pe colegii mei de tot sprijinul in desfasurarea misiunilor in bune conditii, fie ca sunt jandarmi, fie ca sunt politisti, fie ca sunt ofiterii care isi desfasoara activitatea la Caracal. Au in mine un partener si un sprijin, dar solicit, in acelasi timp, respectarea legii si principiilor care te fac sa fii lucrator al MAI (...). Pana la urma, nu-mi doresc ca ceea ce este inscriptionat pe masinile de politie - “Siguranta si incredere” - sa fie doar vorbe in vant. Acestea nu sunt doar lozinci, acestea trebuie sa fie un principiu de functionare si nimeni nu poate sa faca rabat de la acest lucru", a spus Fifor, citat de stirileprotv.ro.