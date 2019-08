Raluca Turcan se revolta pe pagina sa de Facebook cu privire la "dezastrul" din Ministerul Educatiei.



"Solicit Guvernului Dancila sa nu taie din banii alocati Educatiei la rectificare si sa prezinte un plan urgent de masuri pentru repararea dezastrului din sistem!

2 miliarde de lei mai putin pentru Educatie, desi bugetul aprobat in februarie a fost oricum extrem de firav, reprezinta o masura criminala a Guvernului, cu doar 5 saptamani inainte de deschiderea scolilor.

Viziunea actualei guvernari fata de Educatie o intelege toata lumea: patru ministri PSD in mai putin de trei ani de zile:

- Pavel Nastase (ianuarie 2017 – iunie 2017)

- Liviu Pop (iunie 2017 – ianuarie 2018)

- Valentin Popa (ianuarie 2018 – septembrie 2018)

- Ecaterina Andronescu (noiembrie 2018 – august 2019)

Ce dovada mai mare a amatorismului, incompetentei si lipsei de viziune mai trebuie?

Taierea anuntata din buget are loc in conditiile in care, la inceputul anului, actualul guvern a alocat doar jumatate din fondurile prevazute prin Legea Educatiei Nationale.

Combinatia dintre subfinantare, incompetenta si nepasarea ministrilor PSD in fruntea Educatiei romanesti a condus la urmatorul rezultat:

- Romania a ocupat, cu consecventa, unul din ultimele locuri in Uniunea Europeana la cheltuielile pentru educatie in ultimii ani.

- Rata abandonul scolar este una dintre cele mai mari din Uniunea Europeana.

- Rata de promovare la examenele de bacalaureat si evaluare nationala a scazut fata de anul precedent.

- Numarul elevilor care nu s-au prezentat la examenele de bacalaureat si evaluare nationala este in crestere comparativ cu anul precedent.

- Rata de promovare la examenele de titularizare a fost sub 50%.

- Anul trecut, in sistem erau peste 4500 de profesori necalificati.

- 10% din scoli sunt supra-aglomerate si 58% au capacitati excedentare.

- Elevii din mediul rural care fac zilnic naveta la scoala nu beneficiaza de variante sigure de transport.

- Sase ani la rand manualele scolare au ajuns mai tarziu pe bancile elevilor si au fost pline de greseli.

- Infrastructura scolara este, in multe cazuri, mult sub nivelul a ceea ce inseamna ”conditii decente”, in special in mediul rural.

- Autoritatilor locale nu le-au fost alocate suficiente fonduri pentru a face fata cheltuielilor necesare in sistem.

Obligatia actualului Guvern este sa suplimenteze bugetul Educatiei, nu sa il amputeze!

De asemenea, solicit premierului Viorica Dancila sa identifice, daca este posibil acest lucru, o persoana competenta pentru portofoliul Educatiei. Noul ministru trebuie sa aiba o dubla prioritate: pe de o parte, sa se asigure ca anul scolar va incepe in conditii bune pentru toti elevii si, pe de alta parte, sa prezinte de urgenta masuri de reorganizare a sistemului, dupa haosul generat de numerosii sai predecesori, in nici 3 ani de guvernare", precizeaza Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.