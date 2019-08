Anchetatorii au gasit fragmente osoase arse si cenusa intr-un sac, despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale fetei care a disparut in luna aprilie, Luiza Melencu, a anuntat luni purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime.



Sacul a fost gasit intr-o padure de langa Caracal, Gheorghe Dinca fiind cel care le-a indicat anchetatorilor locul unde se afla.

"Am continuat cercetarea la fata locului si la domiciliul inculpatului si, de asemenea, a avut loc o conducere in teren cu inculpatul, unde acesta a indicat un sac, care continea fragmente osoase arse si cenusa. Aceasta trebuie cernita pentru a putea vedea ce resturi mai sunt acolo. El asa a declarat, ca este trupul Luizei. Pana nu avem testele de laborator nu ne putem pronunta. El a revenit cu noi precizari. Sunt ridicate in fiecare zi urme criminalistice ce urmeaza sa fie procesate. Probele sunt ridicate si vor fi trimise spre expertizare (...) Aceste fragmente osoase au fost gasite intr-un sac", a spus Mihaela Porime.

Mihaela Porime a precizat ca Gheorghe Dinca le-a declarat procurorilor ca a folosit aceeasi metoda pentru uciderea Luizei Melencu, respectiv ca a omorat-o in casa si apoi i-a ars corpul. Initial, Dinca a sustinut ca a aruncat corpul Luizei in raul Olt, apoi in Dunare, scrie Agerpres.

Reprezentantul DIICOT a precizat ca nu sunt indicii ca ar mai fi si alte victime in afara de cele doua fete, Alexandra Macesanu si Luiza Melencu.

Mihaela Porime a mai spus ca procurorul de caz va decide daca Gheorghe Dinca va mai fi supus testului cu aparatul de minciuni, deocamdata anchetatorii se concentreaza pe cercetarea la fata locului.