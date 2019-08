Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca spera ca pe 10 august sa participe la protestul din Piata Victoriei si politistii corecti, imbracati in civil.

"Sper ca politistii corecti si cinstiti, cati or fi, sa vina si ei, in civil, in Piata Victorei pe 10. Sa protesteze langa noi.

Nu de alta, dar au mai tot iesit in trecut pentru salarii. Si trebuie sa se lupte si ei - pentru ei - ca sa nu fie controlati direct de interlopi. Hai oameni buni cu totii. Nu va fie frica. Nu au ce sa ne faca. Pot doar sa cada ei - definitiv", a scris Caramitru pe Facebook.