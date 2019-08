Bratele Dunarii ascund povesti stiute doar de pescari. Iar ei nu le impartasesc oricum. Dar daca ai rabdare si deschidere, povestile cu sturioni incep sa curga.



Un pescar din Sfantu Gheorghe isi aminteste ce sarbatoare insemna pentru familie cand bunicul sau prindea un astfel de peste. „Foloseau pestele in intregime, de la carne si icre pana la untura pe care o foloseau pentru sanatate sau pentru ungerea partilor metalice ale barcii. Acum nu am mai mancat, doar i-am prins in plase si i-am eliberat. Dar nu voi uita niciodata acele mese fabuloase pregatite de bunicii mei”, povesteste un tanar care pescuieste in apele Dunarii de cand se stie.

Toti oamenii din Delta au o poveste cu sturioni. Si toti suspina dupa vremurile cand era permis pescuitul. Un singur astfel de exemplar poate ajunge la cateva sute de kilograme, care le-ar putea asigura masa pentru cateva saptamani. Ca sa nu mai vorbim de valoarea unui sturion pe piata, pe care daca l-ar vinde ar trai linistiti mai bine de un an de zile.

Pretul mediu pentru un singur sturion ajunge la 40.000 Euro. Cat un kilogram de aur!

Cel mai mare pradator pentru sturion este omul, dar pescuitul la sturion in tara noastra este interzis pana in aprilie 2021. Astazi, cinci dintre cele sase specii de sturion native Dunarii se afla pe lista speciilor grav amenintate. Asa ca toate datele din acest articol se refera la pretul acestor valorosi pesti crescuti exclusiv in acvacultura.

Sa cresti sturioni in ferme pisciole reprezinta o reala provocare. Pentru a ajunge sa fie vanduti pentru carne, acestia trebuie sa cantareasca 3-4 kg, greutate pe care o ating in jurul varstei de 2 ani. Iar pentru recoltare de caviar, femelele trebuie sa ajunga la maturitate, care variaza intre 7 ani (pastruga) si 13 ani (morunul). Timp in care sunt investiti bani in hrana, in asigurarea unui mediu propice si in instalatiile de recoltare de caviar.

Casi sturioni exista in acest moment in Romania, e greu de spus. Stim doar ca in luna aprilie WWF Romania a eliberat in Dunare, in cadrul unui proiect european, peste 1000 de pui de nisetru. Potrivit specialistilor, majoritatea ajung in Marea Neagra, nemaiavand la aceasta varsta si greutate niciun pradator natural.

Fiecare dintre noi poate fi eroul sturionilor, citind cu atentie eticheta de pe cutiile cu caviar sau consumand doar carne de sturion din acvacultura. Alatura-te campaniei Culori pe cale de disparitie si adopta culorile sturionului. Cu ajutorul tau, WWF va putea continua sa lucreze pentru a proteja aceasta specie. Prin programe de repopulare cu sturioni si monitorizarea acestora, precum si prin colaborarea autoritatile si comunitatile locale pentru a combate pescuitul ilegal de sturioni si comertul ilegal cu caviar.