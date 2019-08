Aproape a trecut sezonul festivalurilor si al concediilor la mare. Ti-au ramas niste bani si esti in cautarea unui telefon ieftin si bun? Iti facem noi cateva recomandari.



Din fericire pentru toata lumea, tehnologiile mobile au evoluat foarte rapid in ultimii ani si in 2019 nu mai este o sarcina dificila sa-ti gasesti un telefon ieftin si bun de pe care sa-ti treaba de zi cu zi.

Spre deosebire de smartphone-urile varf-de-gama, care ofera specificatii aproape absurde si camere foto care rivalieaza in unele aspecte cu aparatele foto, telefoanele mai ieftine sunt ceva mai rudimentare, dar vin cu performante mai mult decat decente pe toate fronturile.

Telefoane ieftine si bune - Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A10 este cel mai accesibil smartphone din lista noastra. Se foloseste un procesor Exynos, dar are numai 2GB de RAM, deci nu il putem recomanda pentru cei care spera la gaming pe mobil. Cu toate astea, A10 este smartphone ieftin si bun pentru cei care vor un device de pe care sa faca browsing, pe care sa se uite la clipuri pe Youtube sau sa foloseasca aplicatii de productivitate. Are un display mare, de 6,2 inch, un spatiu de stocare de 32GB care poate fi extins printr-un card microSD. Telefonul poate fi cumparat la reducere si vine cu un card microSD de 32GB cadou. Il gasesti aici.

Huawei Y7

Gama Y de la Huawei este cea entry-level si include telefoane ieftine si bune. Huawei Y7 are specificatii similare cu A10 de la Samsung, dar vine cu o serie de plusuri importante. De exemplu, vine cu 3GB memorie RAM, care dau mai multa performanta in jocuri si in alte aplicatii multimedia. Ecranul este un pic mai mare, de 6,26 inch, iar pe partea din spate se afla si un senzor pentru amprente, pentru cei care tin la securitate. Spatiul de stocare este de 32GB si poate fi extins prin card microSD, iar camera foto principala este una duala, care permite realizarea fotografiilor de tip portret, cu fundal blurat. Huawei Y7 poate fi cumparat de aici.

Smartphone-uri de buget - Motorola Moto G7 Power

Cel mai costisitor dispozitiv din lista noastra cu telefoane ieftine, dar performante, este Moto G7 Power. Este un telefon cu baterie imensa, pentru cei care spera la o autonomie de doua zile. Moto G7 Power vine cu un display de 6,2 inch, cu 4GB memorie RAM pentru o experienta buna in jocuri si aplicatii de productivitate, dar si cu un spatiu de stocare de 64GB. Bateria este de 5.000 de miliamperi si dispune si de incarcare rapida, deci Moto G7 Power este un smartphone pe care te poti baza. Il poti cumpara de aici.