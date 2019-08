Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca "poporul roman are dreptul sa stie daca Presedintele Lui foloseste fonduri ascunse pentru a-si face campanie", reactionand in urma imaginilor aparute in weekend cu seful statului.

"Pe langa multe stiri fierbinti si nu toate optimiste, din pacate, ziua de ieri, duminica, ne-a adus si o informatie-bomba: se pare ca, pentru prima oara in mandatul de Presedinte , dl Iohannis a fost de gasit la locul de munca in week-end.

Sa nu ne bucuram prea devreme, insa.

Domnia sa nu a stat la slujba ca sa munceasca. A stat la pozat. Dupa toate probabilitatile, dl. Presedinte foloseste sediul institutiei pentru treburi personale, mai exact pentru setul de fotografii electorale, care urmeaza sa devina curand postere si bannere.

Nu am auzit de un asemenea precedent in ultimii 30 de ani, din partea vreunui alt politician!

De curiozitate, se poate inchiria cu ora Palatul Cotroceni in cazul in care si alti candidati si-ar dori acelasi cadru pentru afise?

Nu e mult de cand un procuror general, reamintim, a fost demis pentru ca ar fi folosit fara drept un bun al statului. Sa folosesti un palat incarcat de istorie, totodata sediu al celei mai inalte functii din stat, pentru sedinte foto pe muzica de jazz o fi mai putin blamabil?

Dincolo de asta, e strigator la cer felul, stupefiant chiar, cum, in plina emotie nationala provocata de tragedia de la Caracal, presedintele Iohannis se pozeaza, razand vesel, cu o adolescenta in brate, apoi imaginile sunt difuzate public chiar de autorul lor. (Sper ca nu unul platit tot din bani publici pentru munca prestata in folosul presedintelui tarii). Cum nu am auzit pana acum de vreun protest ori de vreo explicatie a administratiei prezidentiale vizavi de aparitia pozelor in spatiul public, putem deduce ca artistul fotograf a avut acordul dlui.Iohannis.

Omeneste putem intelege dorinta dlui Iohannis ca la final de mandat sa aiba niste fotografii care sa-i aduca aminte de vremurile bune, dar nu intelegem de ce trebuia sa le faca “noaptea ca hotii”! De ce era necesar ca sa puna in alerta intreaga administratie a Palatului Cotroceni pentru un lucru care putea fi facut in zilele lucratoare? Ce era de ascuns in actiunea dlui Iohannis in asemenea fel incat sa justifice o actiune in weekend?

Solicitam dlui Iohannis sa spuna public motivatia acestui act, costurile lui si cine a platit pentru el! Nu ne referim doar la costurile sedintei foto ci si la costurile cu personalul de la Cotroceni care a fost nevoit sa vina sa-l deserveasca in weekend pe Presedinte si fotograful favorit.

Ii solicitam dlui Iohannis sa profite de acest moment de sinceritate si sa spuna public care au fost costurile cu promovarea ultimei (speram!!) sale carti si de unde au fost acoperite aceste costuri.

Poporul roman are dreptul sa stie daca Presedintele Lui foloseste fonduri ascunse pentru a-si face campanie. Si ar fi frumos ca poporul sa stie si de ce o face intr-un moment atat de nepotrivit", a scris Tariceanu pe Facebook.