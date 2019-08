Minora de 14 ani, gasita plina de sange pe o strada din Galati si care a fost ajutata de doi politisti doar la interventia trecatorilor, nu a fost violata, asa cum s-a crezut initial, a declarat, luni, directorul adjunct al DGASPC, Ciprian Groza.



Potrivit acestuia, fata a plecat din centrul de plasament cu bilet de voie, s-a intalnit cu prietenul ei, de 15 ani, a intretinut relatii sexuale consimtite acasa la acesta, dupa care, in urma unei hemoragii, a ajuns la spital, scrie Agerpres.

Groza a precizat ca minora a povestit ca nu fost agresata si ca adolescentul o iubeste.

"Este un caz nefericit. O minora dintr-un centru de plasament, care a plecat in invoire in oras si a ajuns la prietenul ei, unde a intretinut relatii sexuale, dupa care a urmat acea hemoragie pentru care a fost internata in spital. Cel mai important in acest moment este ca ea este in afara de orice pericol. A plecat din centrul de plasament cu bilet de voie, de la ora 17,00 la 20,00. Ea nu s-a intors la centrul de plasament la ora 20,00 pentru ca, din pacate, a ajuns la spital. Fata a povestit ca este prietenul ei, a mai avut intalniri cu acesta. Este un copil de 15 ani, s-au intalnit la el acasa. Din relatarile ei nu a fost agresata, a fost consiliata psihologic si sustine ca este prietenul ei, ca o iubeste. Nu este vorba de un viol la acest moment, a fost cu consimtamantul ei. Totul s-a petrecut in casa tanarului, mai mult ca sigur parintii nu erau acasa. Ancheta inca nu este finalizata", a spus Groza.

O femeie a filmat o minora plina de sange pe strada George Cosbuc din Galati si sustine ca a oprit o masina de politie pentru a interveni in acest caz. Inregistrarea video arata ca cei doi politisti din masina, intre care o femeie, au stat in vehicul, la distanta de fata ranita, si abia la insistentele martorilor au intervenit, chemand o ambulanta.

Cei doi politisti sunt cercetati disciplinar

"Avand in vedere imaginile aparute in spatiul public, Compartimentul de Relatii Publice al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati este abilitat sa comunice urmatoarele: conducerea IPJ Galati a dispus, inca de ieri (duminica n.r) declansarea cercetarii disciplinare fata de cei doi politisti, la finalizarea careia, vor fi dispuse masurile legale care se impun. Minora care apare in imagini a fost transportata la spital, de un echipaj de salvare, iar in functie de rezultatul verificarilor si a raportului de expertiza medico-legala, se va stabili daca aceasta a fost victima vreunei infractiuni", se arata intr-o informare a IPJ Galati.

Potrivit IPJ Galati, cei doi politisti au gradul de agent, unul dintre ei este absolvent al scolii de agenti, promotia 2016, celalalt fiind angajat din sursa externa in anul 2017.

In perioada cercetarii disciplinare nu se suspenda activitatea acestora.