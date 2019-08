Tudor Chirila a vorbit in cadrul unui concert despre autoritati si cazul din Caracal.



"Se implineste aproape un an de cand cetateni nevinovati ai acestei tari isi luau bataie in Piata Victoriei intr-un mod oribil de la Jandarmeria Romana. Acum un an, pe 10 august, romani din diaspora si cetateni din Romania se adunau in Piata Victoriei in speranta ca acel miting va fi inceputul unei schimbari. Nu s-a intamplat.

Au fost niste abuzuri absolut incredibile. Nu exista vinovati nici pana acum pentru macelul pe care l-au prestat cu abnegatie jandarmi din toata tara, ca au fost si din Constanta, de exemplu.

Noi nu am inteles ce ni se intampla, desi vedeam oameni pasnici in jurul meu, peste tot pe unde m-am plimbat, in acelasi timp, vedeam numai gaze lacrimogene.

Acum, la un an dupa acel miting, toata presa romaneasca e zguduita de un caz care nu se poate numi Colectiv, e un caz singular. Stim despre ce este vorba, stim cata incompetenta si mizerie a iesit la suprafata. Am aflat ca Politia e mai prietena cu interlopii decat cu cetatenii si am mai aflat inca o data ca traim intr-o tara in care trebuie sa ne fie frica.

Intrebarea este ce se va intampla si de unde poate sa porneasca aceasta schimbare. Eu cred ca trebuie sa fim calare pe ei sa-si faca treaba si sa iesim in strada de fiecare data cand sunt incalcate chiar cele mai mici drepturi. E singurul lucru pe care il mai avem", a spus Tudor Chirila, citat de ziare.com.