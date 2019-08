Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a reactionat dupa imaginile aparute in spatiul public cu o minora plina de sange din Galati, in cazul careia politistii au intervenit doar la insistentele trecatorilor.

"Am inceput ziua cu o videoconferinta cu sefii de inspectorate din teritoriu, pentru a trece in revista situatia operativa si prioritatile saptamanii, urmand ca tipul acesta de intalniri saptamanale sa capete un caracter permanent.

In ceea ce priveste cazul de la Galati, am dispus masuri ferme de verificare imediata a ceea ce s-a intamplat, urmand ca cei care se fac responsabili sa fie trasi la raspundere, conform legii. Nu vom accepta ca astfel de situatii sa se repete vreodata, atitudinea politistilor implicati fiind inadmisibila.

Am cerut fiecarui inspector sef de politie ca, in maximum o saptamana, sa prezinte o evaluare riguroasa a activitatii Inspectoratului, structura cu structura, urmand ca aceasta sa faca obiectul analizei imediate de la nivel central.

Astept transparenta, onestitate si corectitudine, iar cei care nu inteleg importanta si responsabilitatea functiei, vor trebui sa plece.

Actiunile dispuse saptamana trecuta pe linia transportului ilicit de persoane continua si in aceste zile si primele rezultate incep deja sa apara.

Am fixat, de asemenea obiective precise pentru structurile MAI in legatura cu inceperea anului scolar. Fiecare elev trebuie sa se simta in siguranta, acest subiect urmand sa ramana o prioritate a Politiei romane", a scris Fifor pe Facebook.