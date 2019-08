Doi politisti, un barbat si o femeie, sunt cercetati disciplinar dupa ce, duminica, au intervenit doar la insistentele trecatorilor in cazul unei minore pline de sange, aflata pe strada, imaginile cu ei aparand in spatiul public, a informat, luni, Compartimentul de Relatii Publice al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati.



"Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Galati a dispus, inca de ieri (duminica - n.r), declansarea cercetarii disciplinare fata de cei doi politisti, la finalizarea careia vor fi dispuse masurile legale care se impun. Minora care apare in imagini a fost transportata la spital, de un echipaj de salvare, iar in functie de rezultatul verificarilor si a raportului de expertiza medico-legala, se va stabili daca aceasta a fost victima vreunei infractiuni", se precizeaza in informare.

O femeie a filmat o minora plina de sange pe strada George Cosbuc din Galati si sustine ca a oprit o masina de politie pentru a interveni in acest caz. Inregistrarea video arata ca cei doi politisti din masina, unul dintre membrii echipajului fiind femeie, au stat in vehicul, la distanta de fata ranita, si abia la insistentele martorilor au intervenit si au chemat o ambulanta care a transportat-o pe minora la spital pentru ingrijiri, scrie Agerpres.

Surse medicale sustin ca minora provine dintr-un centru de plasament si ar fi fost victima unui viol.

Atentie: imagini cu impact emotional!