Fostului sef de stat Traian Basescu i se pare de necrezut ca politia din Caracal nu il avea sub supraveghere pe Gheorghe Dinca, tinand cont ca ar fi facut si taximetrie ilegala.



„Omul asta nu e cu naravurile astea de acum, de la Alexandra. Daca nici acum statul nu va actiona impotriva celor care au gresit, pentru ca acest copil, Alexandra, a murit cu zile. Nu e posibil sa ai asemenea individ pe raza unui mic orasel cum e Caracal si politia sa nu il aiba in supraveghere. Mai ales ca facea si taximetrie ilegala. Este de necrezut. Este de crezut intr-o singura situatie. Ori erau complici cu el sau primeau din cand in cand parte din banii de la taximetrie, ori primeau din cand in cand o fetita. Si procurorii au fost extrem de generosi cu acest individ. Sectia pentru magistrati trebuie sa isi faca treaba.

Am aici al 11-lea raport al CE legat de nr. 112. Si vedem ce ne spune chiar despre Romania si despre alte 27 de tari. Spre exemplu s-a incercat in zona de discreditare, in faza initiala, sa se dea vina, dadeau vina unii pe altii. Iata ce poate sa faca STS. In momentul de fata STS poate sa dea o evaluare a locatiei cu o toleranta de la 70 m la 5000 de m. Daca este in Bucuresti va fi 70 de m, pentru ca se intersecteaza mai multe celule, daca este la Caracal, unde e o singura celula, va fi de 5 km fata de punctul real. Acea diagrama pe care au transmis-o este mai mica de 5000 de metri. Ceea ce va spun este valabil si pentru intamplarea din Apuseni. Toate sistemele 112 din Europa intra in proces de modernizare", a spus Basescu la Romania TV, citat de digi24.ro.