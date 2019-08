Mihai Fifor sustine ca a refuzat sa intre in direct, la invitatia jurnalistilor de la postul DIGI24, intrucat ancheta in cazul Caracal este la DIICOT, nu la MAI, noteaza stiripesurse.ro

"In seara aceasta, am primit din partea unui jurnalist Digi24, printr-un mesaj pe WhatsApp, invitatia de a interveni telefonic pentru a 'vorbi despre cazul Caracal'. La acest mesaj am raspuns, politicos, ca acest caz se afla la DIICOT, nu la MAI.

Acesta este motivul pentru care nu am competenta de a comenta public, la televizor, pe marginea unei anchete in desfasurare. Pentru ca acesta este "cazul Caracal" - o ancheta in curs, despre care nu sunt legitimat sa comentez.

Fake-news-ul aparut ulterior este 'Reactia lui Fifor la dezvaluirile ca un sef de politie incerca sa obtina date de la interlopi, oferind date din dosar'. Asa cum se poate vedea in conversatia cu jurnalistul Digi24, acest lucru nu a fost nicio secunda adus in discutie, iar raspunsul meu nu reprezinta vreo reactie la acest subiect.

Este riscanta distorsionarea realitatii, iar efectele pot fi realmente daunatoare si periculoase pentru caz, pentru perceptia publica, pentru dreptul cetateanului la o informare corecta. Fac un apel catre jurnalisti, oameni pe care i-am pretuit si pe care ii pretuiesc, la respectarea veridicitatii faptelor prezentate.

Vorbim despre un caz amplu, care a generat un val de emotie urias la nivelul societatii, caz in care contributia media a fost extrem de importanta.

In ceea ce priveste legatura dintre Nicolae Alexe si reprezentantul unei firme locale de paza, exista deja, de saptamana trecuta, o ancheta in curs, iar rezultatele acesteia vor fi comunicate ulterior finalizarii.

Niciun ministru sau sef de institutie nu poate interfera cu aceste anchete, emitand pareri sau divulgand informatii partiale la televizor. Nu este nici corect si nici legal.

In ceea ce ma priveste, voi fi mereu gata sa raspund prompt si onest solicitarilor jurnalistilor, asa cum am facut de fiecare data", a scris Fifor pe Facebook.