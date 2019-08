Cu siguranta te-ai confruntat, cel putin o data, cu senzatia de ochi uscati sau mancarimi si arsuri ale acestora.



Multe persoane descriu acest fenomen ca fiind unul inconfortabil, care le provoaca o vedere incetosata si o roseata a ochilor, de care nu stiu cum sa scape cat mai repede. Senzatia de ochi uscati este generata de o disfunctie a sistemului de lubrifiere a ochilor, intrucat glandele regasite sub pleoape produc o pelicula de lacrimi, cu rol protector. Daca aceste glande lacrimale nu produc lichid suficient, pot aparea mancarimi sau iritatii ale ochilor, de care trebuie sa stii cum sa te feresti. Afla cum trebuie sa procedezi atunci cand ai ochii uscati, pentru a indeparta aceste senzatii neplacute, din articolul pe care l-am pregatit pentru tine.

Foloseste lacrimi artificiale

Prima solutie pentru a scapa de senzatia neplacuta de ochi uscati este reprezentata de folosirea unor lacrimi artificiale, care au rolul de a imbunatati sistemul de lubrifiere naturala a ochilor. Aceste lacrimi artificiale previn sindromul ochiului uscat si iritatiile aceestora, intrucat hidrateaza, umezesc si protejeaza ochiul de influente externe, precum este polenul. Astfel, un tratament corect al ochiului uscat va reduce riscul de infectie a suprafetei externe a ochilor. Pentru a te asigura ca iti ingrijesti corespunzator ochii, trebuie sa te informezi in prealabil in legatura cu cele mai bune lacrimi artificiale, in conformitate cu recomandarile medicului oftalmolog. Acesta te va pune la curent cu fiecare tip de produs, pentru a lua o decizie corecta in ceea ce priveste achizitionarea celor mai bune lacrimi artificiale. Atata timp cat respecti indicatiile medicului curant, vei reusi sa tratezi cu succes senzatia de ochi uscati sau inflamarea lor. Totodata, daca aerul din casa ta este uscat, poti opta pentru folosirea unui umidificator, care te poate ajuta in prevenirea si tratarea acestor afectiuni.

Curata pleoapele

Atunci cand vrei sa tratezi afectiunea ochilor uscati, trebuie sa pui accent si pe curatarea corecta a pleoapelor. Din cauza ca glandele meibomiene se inflameaza, apare boala numita blefarita, care determina senzatia de iritatie si ochi uscati. In acest moment, se dezvolta si mici pustule in foliculii genelor, alaturi de cruste aderente de-a lungul liniei genelor. Poti incerca sa tratezi aceasta problema prin curatarea atenta a pleoapelor. Aceasta poate fi realizata cu ajutorul unor produse speciale de curatare a ochilor, precum spuma sau servetele umede, ori cu o solutie de sapun diluat. In plus, te va ajuta si aplicarea unei comprese calde pe ochi, timp de cateva minute, pana cand senzatia de ochi uscati este diminuata.

Adreseaza-te medicului oftalmolog

Daca indiferent ce ai folosi, senzatia de ochi uscati nu dispare, nu evita controlul oftalmologic! Doar un medic specialist iti poate recomanda folosirea celor mai bune lacrimi artificiale pentru ochi iritati sau inrositi sau iti poate prescrie un tratament, in cazul in care ai conjunctivita. Aceasta afectiune determina, de cele mai multe ori, senzatia de corp strain in ochi, de ochi obosit sau solicitat si neclaritate la un efort vizual prelungit. Tototdata, medicul oftalmolog este cel care te invata ce tip de produse vei folosi pentru ochii inflamati, punand accent pe acelea dintre ele care au la baza ingrediente active. In privinta folosirii lacrimilor artificiale, este indicat sa alegi picaturi pentru ochi care nu contin conservanti si sa respecti utilizarea lor la perioadele indicate de medic sau prevazute in prospectul medicamentului. Citeste intotdeauna etichetele si roaga oftalmologul sa iti faca cateva recomandari in privinta produselor pe care le poti folosi.

Pentru a scapa de inflamatiile la nivelul ochilor, indepartand senzatia de ochi uscati, trebuie sa alegi intotdeauna cele mai bune lacrimi artificiale. Foloseste doar produse recomandate de catre medicul oftalmolog si tine cont de indicatiile lui, pentru a trata orice afectiune a ochilor.

Despre autor: Absolvent al Facultății de Inginerie Biomedicală CTU din Praga - Optică și Optometrie, Jakub Odcházel este specialistul Maternia în oftalmologie și lentile de contact. Jakub joacă un rol central în companie, o parte crucială a activității sale fiind cea sa de optician cu peste șase ani de experiență în domeniu. În această funcție, este responsabil pentru toate problemele legate de oftalmologie și tulburări vizuale. De-a lungul carierei sale, Jakub a realizat refracția clasică subiectivă și obiectivă a ochiului cu ajutorul celor mai noi tehnologii PasKal 3D.