Anchetatorii au identificat si prelevat duminica de la domiciliul lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta inculpatului, mai multe categorii de urme criminalistice, acestea urmand a fi procesate.



Verificarile, care au vizat locuinta, dependintele, autoturismul si autoutilitara lui Gheorghe Dinca, nu au fost finalizate si vor continua in zilele urmatoare.

"Astazi, (...) procurorii DIICOT - Structura centrala, impreuna cu politistii specializati din cadrul Politiei Romane delegati, au continuat activitatile de cercetare in dosarul cauzei, intre care si cele de la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe, in urma carora au fost identificate si ridicate mai multe categorii de urme criminalistice, ce urmeaza a fi procesate. Activitatile de cercetare si cautare in locuinta, in dependintele, in autoturismul si in autoutilitara inculpatului nu au fost finalizate, urmand a fi continuate si in cursul zilelor urmatoare, in mod neintrerupt, in prezenta inculpatului si a avocatului sau. Mentionam ca activitatile de cercetare si cautare care nu presupun prezenta inculpatului sunt inca in desfasurare", se precizeaza in comunicatul DIICOT, potrivit Agerpres.

Cercetarea la locuinta lui Gheorghe Dinca a fost efectuata in ultimele trei zile de echipe complexe, formate din procurori DIICOT si politisti specializati din cadrul Politiei Romane.

Zilnic au fost prelevate diferite probe ce vor supuse analizelor.

In timp ce anchetatorii au facut verificari in casa si curtea lui Dinca, in fata portii locuintei acestuia oamenii au venit sa aprinda lumanari pentru Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, adolescentele pe care barbatul a spus ca le-a ucis.

Pentru Alexandra Macesanu si Luiza Melencu a fost oficiata duminica, la Catedrala din Caracal, o slujba religioasa.