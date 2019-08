18.849 de persoane acuzate de omor, viol,furt, trafic de droguri au fost eliberate in baza Legii recursului compensatoriu in perioada 19 octombrie 2017 - 21 iunie 2019, conform unei statistici obtinute de liberalul Florin Roman in urma unei interpelari adresate Ministerului Justitiei.

"La doua luni distanta, am primit cifrele oficiale de la Ministerul Justitiei si sunt socante: 18.849 de criminali, violatori, pedofili, talhari, hoti sau traficanti de droguri merg zilnic printre noi fara sa isi fi ispasit complet pedepsele primite. Dintre cei eliberati mai repede, 1.299 detinuti s-au reintors in puscarie ca urmare a comiterii de noi infractiuni sau unor condamnari din alte dosare penale. Socheaza numarul mare al criminalilor, violatorilor, talharilor si pedofililor, al celor care au comis infractiuni cu violenta. Sunt mii de astfel de cazuri. Sunt sute de Gheorghe Dinca care au ucis cu sange rece si apoi au fost eliberati mai repede din puscarie de regimul PSD-ALDE! Nimeni nu mai este in siguranta pe strada, in conditiile iesiri masive din puscarii a criminalilor, violatorilor, talharilor si pedofililor, coroborat cu deficitul de personal din politie, in zona de siguranta a cetateanului. 39 dintre cei eliberati au comis din nou omoruri, 39 au comis noi violuri, 194 au comis noi talharii, 10 au comis infractiuni de trafic de minori si proxenetism”, se arata in comunicatul deputatului PNL. Roman aminteste ca pe data de 11 iunie majoritatea parlamentara PSD-ALDE a votat impotriva proiectului de lege depus de PNL pentru abrogarea Recursului Compensatoriu si stoparea eliberarii timpurie a infractorilor din puscarii. ”Somam majoritatea parlamentara ca macar in al doisprezecelea ceas sa se trezeasca la realitate si sa abroge legea recursului compensatoriu!", adauga Roman. Citeste mai mult: adev.ro/pvnnd3

