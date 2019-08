Claudiu Lasoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat, sambata, ca barbatul a sustinut in repetate randuri ca le-a ucis pe Alexandra si pe Luiza, ca a incinerat trupul fetei de 15 ani si ca nu exista alte victime.





"El sustine ca nu exista alte victime. A sustinut in repetate randuri ca le-a ucis pe Alexandra si Luiza (...) In ceea ce o priveste pe Alexandra, a spus ca a violat-o, ca a lovit-o puternic cu pumnii sau cu palmele, iar fata si-a pierdut viata. Spune ca apoi a incinerat-o (...) S-a facut arderea cu plastic si cu cartoane. In cazul Luizei, sustine ca nu a violat-o. (...) El, ca modus operandi, a procedat la fel, dar pana la momentul in care cele doua victime au decedat. El nu sustine ca ar fi incinerat si trupul Luizei", a declarat, la Antena 3 Claudiu Lasoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca, potrivit Hotnews.

DIICOT a anuntat oficial, sambata, ca in urma analizelor facute de Institutul National de Medicina Legala pe fragmentele osoase ridicate din casa lui Gheorghe Dinca a rezultat profilul genetic al unei singure persoane, respectiv al Alexandrei Macesanu. Alexandra Macesanu, de 15 ani, a disparut miercuri, 24 iulie, dupa ce a luat o masina "la ocazie".