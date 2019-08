Din analizele de laborator ale probelor efectuate pana in prezent, in cazul de la Caracal, a rezultat profilul genetic al unei singure persoane - Alexandra Mihaela Macesanu, concluzie fundamentata stiintific pe compararea acestui profil genetic determinat cu profilul genetic determinat al parintilor fetei, informeaza sambata DIICOT.





"DIICOT continua activitatile incepute in ziua de ieri, potrivit comunicarii anterioare, prin cercetarea efectuata de echipe complexe a locuintei inculpatului, echipe formate din procurorii care efectueaza urmarirea penala, politisti specializati in cercetarea infractiunii de omor, criminalisti si politisti din cadrul structurii specializate a IGPR - DCCO. Precizam ca, in urma analizelor de laborator ale probelor ridicate, efectuate pana in prezent, a rezultat profilul genetic al unei singure persoane, respectiv Macesanu Alexandra Mihaela, concluzie fundamentata stiintific pe compararea acestui profil genetic determinat cu profilul genetic determinat al parintilor Alexandrei", se arata intr-un comunicat al DIICOT.

Potrivit sursei citate, concluzia a fost comunicata DIICOT vineri seara de reprezentanti ai INML, urmand ca sambata sa fie transmis si raportul specialistilor continand aceleasi date.

"Dupa ce a primit datele, DIICOT a procedat la informare in regim de urgenta (...). Concluzia expertizei nu este o informatie confidentiala in cadrul urmaririi penale, ci este o informatie de interes public, care trebuia comunicata familiei, fapt pentru care familia victimei a fost de indata si neintarziat anuntata, din respect si compasiune fata de suferinta pe care o resimte, avand in vedere si solicitarea acesteia in acelasi sens, respectiv de a nu lua cunostinta din alte surse de informare", se precizeaza in comunicatul citat.

DIICOT adauga ca in raport de aceasta concluzie urmarirea penala continua cu certitudine, intre altele si pentru infractiunea de omor calificat, prevazuta de art. 188 alin. 1 Cod penal raportat la art. 189 lit. a, h Cp.

DIICOT transmite condoleante familiei si precizeaza ca, la finalul actiunilor de sambata, va reveni cu un nou comunicat/ declaratie de presa.