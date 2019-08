Luna august, cea mai insorita si, uneori, cea mai calda luna de vara, va fi caracterizata de temperaturi medii usor mai scazute fata de cele ale lunii iulie, in cea mai mare parte a tarii, exceptand zona inalta a Carpatilor, unde august va fi cea mai calduroasa luna a anului, conform caracterizarii climatice specifice, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

Din datele inregistrate in perioada 1961 - 2018 la statiile meteorologice din reteaua ANM, se constata ca temperatura medie multianuala a lunii august depaseste 22 de grade Celsius in Campia Romana, dar si in estul Dobrogei, cu precadere pe litoral si in Delta Dunarii.

"Valori intre 20 - 22 grade Celsius se inregistreaza in Campia de Vest, Campia Jijiei, sudul Moldovei si zonele deluroase din Muntenia. Valori intre 18 si 20 de grade Celsius sunt caracteristice pentru centrul si nord-estul Moldovei, Campia Crisanei, Culoarul Muresului, nord-vestul Transilvaniei. In Maramures, in centrul si estul Transilvaniei, in Bucovina si in Subcarpatii Moldovei, Olteniei si Munteniei aceste valori sunt cuprinse intre 16 si 18 grade Celsius. Pentru zonele muntoase, temperatura medie multianuala se inscrie intre 5 si 15 grade, iar in zona montana joasa, dar si in depresiunile intramontane, aceste valori ajung intre 12 si 16 grade Celsius. La altitudini de peste 1.700 de metri, mediile de temperatura au valori intre 8 si 12 grade Celsius si doar pe culmile inalte ale Carpatilor Meridionali (la peste 2.500 metri altitudine) se inregistreaza temperaturi sub 8 grade Celsius", arata analiza ANM.

Frecventa mai mare, in aceasta luna, a temperaturilor maxime de peste 40 de grade Celsius este data de prezenta aerului tropical. Astfel, la 62 de statii meteorologice, temperatura maxima absoluta a lunii este cuprinsa in intervalul 40 - 43,5 grade Celsius.

Potrivit specialistilor ANM, luna august 2012 a fost una extrem de calda, la 82 de statii meteorologice depasindu-se maxima absoluta a lunii. "11 dintre aceste recorduri, inregistrate in 2012, au fost depasite in 4 - 6 august 2017, cand, la un numar de 25 de statii meteorologice s-a inregistrat cea mai ridicata temperatura din toata perioada de functionare a respectivelor statii. De altfel atat anul 2012, cat si anii 2010 si 2017 se afla pe locul 3 in topul anilor cu cele mai calduroase luni august din Romania (din perioada 1961 -2018), top facut luand in considerare temperatura medie lunara, medie pe tara", explica specialistii ANM in documentul citat.

Temperatura maxima absoluta a lunii august a fost de 44,5 grade Celsius

Temperatura maxima absoluta a lunii august este de 44,5 grade Celsius si s-a inregistrat la Ion Sion, in judetul Braila, in data de 10 august 1951.

Potrivit ANM, temperatura maxima absoluta la Bucuresti s-a produs in data de 7 august 2012 si este de 41,5 grade Celsius, fiind inregistrata la statia meteorologica Bucuresti-Filaret.

In ceea ce priveste temperatura minima absoluta a acestei luni, aceasta a fost de minus 7 grade Celsius la Vf. Omu si s-a inregistrat in zilele de 27 august 1936 si 20 august 1949. Temperaturi negative s-au mai inregistrat la statii meteorolgice de munte, dar si la Miercurea Ciuc, minima absoluta fiind aici de minus 1,9 grade Celsius in data de 27 august 1980.

Temperatura minima absoluta la Bucuresti este de 5,2 grade Celsius, inregistrata in 30 august 1981, la statia meteorologica Bucuresti-Baneasa.

Specialistii meteo sustin ca luna august, cea mai insorita si, uneori, cea mai calda luna de vara, isi datoreaza aceste caracteristici climatice modificarilor importante ce apar in distributia centrilor barici de pe continentul european.

Din punct de vedere al precipitatiilor, in luna august, din datele inregistrate in perioada 1961-2018, la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie, se constata ca precipitatiile medii multianuale (1961-2018) din luna august se inscriu intre 30 si 50 l/mp in Campia Romana, Dobrogea si extremitatea vestica a tarii, iar intre 50 si 75 l/mp in celelalte zone de deal si podis.

In zonele montane joase, valorile lunare de precipitatii se incadreaza in intervalul 75 - 100 litri/mp. Cantitati de peste 100 l/mp se inregistreaza in zona inalta a arcului Carpatic.

"Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii cazuta in 24 de ore, inregistrata la statiile meteorologice din Romania, este 219,2 litri/mp si a fost acumulata la Sulina, in data de 30 august 1924. Precipitatii de peste 200 litri/mp in 24 de ore, in luna august, au fost inregistrate si la Constanta, in 28 august 2004", spus reprezentatii ANM.

La Bucuresti, cantitatea maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore este de 85,1 litri/mp si a fost inregistrata la statia meteorologica Bucuresti-Baneasa, in 25 august 1977.

Potrivit meteorologilor, cele mai multe maxime absolute ale lunii august s-au inregistrat in anul 2005 si in cazul cantitatii totale lunare de precipitatii, si cazul cantitatii maxime de precipitatii cazute in 24 de ore, potrivit Agerpres.