Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) a lansat vineri proiectul "Smile", in baza caruia copiii cu varste cuprinse intre 10 si 17 ani vor putea beneficia de vouchere in valoare de maximum 990 de lei pentru aplicarea de aparate ortodontice fixe.

In cadrul unei conferinte de presa organizate la sediul ASSMB, managerul proiectului, Vasile Apostol, a precizat ca proiectul va beneficia de un buget de 20.053.000 lei pentru perioada 2019 - 2020, fiind destinat unui numar de 20.000 de elevi.

Beneficiarii trebuie sa aiba domiciliul stabil sau viza de resedinta in Municipiul Bucuresti, cu minimum sase luni inaintea depunerii dosarului.

De asemenea, copiii vor trebui sa obtina o adeverinta medicala eliberata de un medic stomatolog din reteaua de cabinete scolare a ASSMB.

"Dupa obtinerea adeverintei medicale, parintii trebuie sa se adreseze clinicilor stomatologice afiliate in acest proiect, (...) care vor da indicatia de aplicare a aparatului ortodontic fix. Acest document, impreuna cu o copie dupa buletin si certificatul de nastere al copilului, se va incarca in aplicatia special creata", a declarat Vasile Apostol.

Aplicatia, precum si alte informatii despre proiect, pot fi gasite la adresa smile.assmb.ro.

Ulterior, copiii vor fi programati pentru a se prezenta la sediul Directiei Programe, Proiecte din Bulevardul Ion Mihalache nr. 11-13, pentru verificarea eligibilitatii si conformitatii administrative a dosarului. Dupa semnarea dosarelor de acordare a sprijinului, vor fi eliberate voucherele, care vor putea fi utilizate in cadrul clinicii pentru care a optat beneficiarul.

"Sprijinul nostru, de 990 de lei, acopera doar amprenta de studiu si cele doua arcade. Dosarul imagistic initial, cel in baza caruia medicul ortodont stabileste daca avem sau nu nevoie de un aparat fix, precum si toate consultatiile din procesul medical intra in sarcina parintilor", a spus Vasile Apostol.

Cabinetele stomatologice scolare functioneaza si in perioada vacantei

Ablachim Turkes, director general adjunct medical al ASSMB, a precizat ca si in perioada vacantei cabinetele stomatologice scolare functioneaza, iar copiii pot solicita adeverinta medicala necesara. Ea a atras atentia asupra faptului ca unii medici scolari se pot afla in concediu de odihna in aceasta perioada, dar continuitatea actului medical se asigura in cabinetele stomatologice unde exista tura-contratura.

Ablachim Turkes a mentionat ca in Municipiul Bucuresti exista 440 de cabinete medicale scolare, 142 de cabinete stomatologice in scoli, noua cabinete medicale universitare si 13 cabinete stomatologie universitare. Acestea deservesc un numar de 250.000 de elevi si 119.000 de studenti.

"Cred ca ne putem lauda ca in acest moment putem asigura asistenta stomatologica completa si gratuita pentru toti copiii din Bucuresti. Si cand spun asta ma refer la campanie de educatie pentru sanatate, consultatii pentru toti copiii, prin care medicii stomatologi pot realiza fisele dentare ale copiilor si evaluarea statusului stomatologic, cu realizarea programului de tratament. Si pentru acei parinti care aleg, intr-o forma scrisa, privind consimtamantul informat, tratamentele stomatologice se pot realiza la cabinetul scolar stomatologic", a mai spus ea.

Eugen Ilea, presedinte al Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti, a anuntat ca proiectul Smile-Mobile, implementat incepand de anul trecut si care prevede aplicarea de aparate ortodontice mobile, a avut succes, existand in continuare numerosi parinti care il suna pentru a se interesa de conditiile in care copiii lor pot beneficia de tratament, precizeaza Agerpres.

"Am colegi din tara foarte invidiosi pe faptul ca avem astfel de proiecte si si-ar dori si ei, la randul lor, la nivelul fiecarui judet sa implementeze astfel de proiecte. (...) Am incercat si voi incerca sa merg si acolo, la primariile sau consiliile judetene, sa vedem daca putem transfera aceasta buna practica de la Bucuresti si la nivel national", a adaugat el.

Hotararea privind implementarea proiectului Smile a fost adoptata pe 18 octombrie 2018 de Consiliul General al Capitalei, la initiativa primarului general, Gabriela Firea.