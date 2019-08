Achizitionarea unei masini noi nu presupune doar gasirea modelului potrivit preferintelor si bugetului tau, ci si pregatirea actelor necesare pentru inmatricularea autovehiculului. Conform reglementarilor in vigoare, inmatricularea este obligatorie inainte de a circula cu masina si se face in termen de maximum 90 de zile de la momentul in care ai dobandit dreptul de proprietate asupra acesteia, prin incheierea contractului de vanzare-cumparare.





Documentele si costurile pentru inmatriculare difera in functie de situatie. De exemplu, daca iti cumperi o masina second-hand din Romania, costul pentru reinmatriculare sau transcriere este sub 100 lei, la care se adauga taxa pentru ITP si pentru polita de asigurare RCA. In schimb, daca masina este adusa din afara tarii, este nevoie de obtinerea unui certificat de autenticitate de la Registrul Auto Roman (RAR), iar pretul depaseste 500 lei. Iata pasii pe care trebuie sa ii urmezi atunci cand iti cumperi o masina noua.

Mergi la RAR

Vizita la Registrul Auto Roman este necesara pentru obtinerea certificatului de autenticitate, obligatoriu pentru inmatricularea in Romania a unei masini cumparate din afara tarii, indiferent ca este noua sau la mana a doua. Acest certificat este eliberat in urma unei evaluari a starii elementelor de identificare a vehiculului si a caracteristicilor sale constructive, prin care se constata ca seria sasiului, a caroseriei sau a motorului nu au fost supuse unor modificari neautorizate. In plus, aceasta procedura verifica autenticitatea documentului de inregistrare a masinii in tara de provenienta si faptul ca vehiculul nu este dat in urmarire internationala.

Pentru obtinerea certificatului, este nevoie de o cerere RAR, documentele de inmatriculare a masinii in tara de provenienta, actul de identitate al solicitatului, cartea de identitate a masinii si dovada ITP-ului valabil. Certificatul de autenticitate se elibereaza pe loc si este valabil timp de 60 de zile calendaristice de la data eliberarii, pentru o singura inmatriculare.

Acte necesare inmatriculare auto 2019

Pentru inmatricularea unei masini cumparate din Romania sau din alta tara din Uniunea Europeana vei avea nevoie de o cerere de inmatriculare, o fisa de inmatriculare de la administratia publica locala, cartea de identitate a masinii, in original si copie, contractul sau factura care atesta dreptul de proprietate asupra masinii, dovada ITP si copie a asigurarii RCA, ambele in termen de valabilitate, dovada platii certificatului de inmatriculare (37 lei) si a placutelor de inmatriculare (40 lei pentru cele aleatorii sau 80 lei pentru cele preferentiale), certificatul de autenticitate al masinii, eliberat de RAR si actul tau de identitate, copie si in original.

De asemenea, in cazul in care masina este achizitionata din strainatate, este nevoie de traducerea si legalizarea actelor. Apeleaza la serviciile unui birou de traduceri pentru traduceri legalizate ale cartii de identitate a masinii, a contractului de vanzare-cumparare sau a facturii. In cazul in care nu sunt legalizate, actele nu sunt valabile si implicit, nu sunt luate in considerare de catre autoritati.

Depune dosarul de inmatriculare la DRPCIV

Odata intocmit dosarul cu toate actele necesare, acesta trebuie depus la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Pentru depunere este nevoie de un bon de ordine, pe care il poti obtine fie de la aparatele din incinta institutiei, fie printr-o programare online. Varianta a doua este mult mai avantajoasa din punct de vedere al eficientizarii timpului, intrucat iti permite sa te prezinti la ghiseu la data si ora indicate, fara alte batai de cap. Pentru a efectua o programare online trebuie sa completezi pe site-ul DRPCIV datele personale, printre care CNP si adresa de e-mail, serie sasiu si sa alegi data si ora programarii, in functie de disponibilitate. Nu uita sa printezi rezervarea primita pe e-mail inainte de a te prezenta la ghiseu.

Inmatricularea noii tale masini este obligatorie, in caz contrar te poti alege cu o amenda de aproximativ 3000 lei, retinerea placutelor si a talonului. Bugetul pentru inmatriculare difera de la o masina la alta si de la un proprietar la altul, taxele pentru RAR, ITP si asigurare RCA variind in functie de provenienta si capacitatea masinii, dar si de varsta proprietarului.