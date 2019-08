Culorile dintr-o camera nu numai ca influenteaza foarte mult aspectul general al acesteia, dar pot schimba complet atmosfera din acel spatiu.





Un living trebuie sa fie primitor, confortabil si sa creeze un sentiment de familiaritate pentru toti membrii familiei si eventualii musafiri. De aceea, nuantele pe care le folosesti pentru mobilier, pereti si decoratiuni sunt deosebit de importante in designul interior.

In 2019, culorile stridente lasa loc unor tonuri mai calme, visatoare si extrem de relaxante. Iata ce cromantica poti alege pentru un living modern si placut:

Cromatica in living - Culori neutre

Cand te gandesti la culori neutre, in minte iti vin nuante precum crem, bej, maro sau gri. Ei, bine, afla ca in aceeasi categorie intra si doua dintre culorile naturale regasite peste tot in jurul tau: albastru si verde.

Mai exact, o culoare neutra, prin definitie, este acea culoare care poate fi folosita fara a distrage atentia de la alte nuante alaturate. Aceasta reprezinta baza, in timp ce alte culori pot fi accentele.

O sufragerie decorata in intregime in tonuri neutre poate fi considerata plictisitoare de catre unii, dar foarte sofisticata si primitoare de catre altii. Daca te regasesti in prima situatie, poti utiliza tonurile neutre doar pentru a forma un punct de plecare, un fundal, pentru ca apoi sa adaugi una sau doua culori de contrast.

Cromatica in living – Bej

Bejul este o varianta clasica, pe care daca o vei adopta, nu vei avea cum sa dai gres. Bejul si multiplele sale tonuri versatile sunt folosite de foarte multi ani incoace si inca se pastreaza in trenduri, de la o colectie la alta.

Pentru un living placut, indiferent de sezon, foloseste nuanta de cappuccino si joaca-te cu bejuri diferite, adaugand din loc in loc cate un accent ceva mai indraznet. De exemplu, daca ai o canapea bej, accesorizeaz-o cu pernute in nuante de piersica sau turcoaz sau cu un covor multicolor.

Cromatica in living – Maro

Maroul nu se va demoda niciodata, caci el reprezinta culoarea naturii, a pamantului si a prospetimii.

Daca doresti sa iti amenajezi un living inspirat din natura, achizitioneaza-ti mobilier din lemn natural, adauga draperii cu motive florale si completeaza totul cu plante naturale de apartament. Gaseste online si covoare pentru living in acelasi stil, apoi nu trebuie decat sa te relaxezi in oaza ta de liniste.

Pentru un plus de naturalete, instaleaza parchet in nuante deschise si permite sa intre in camera cat mai multa lumina naturala.

Cromatica in living – Unt

Nuanta untului este una actuala, fresh, care ofera livingului acel aer deosebit, pe care nimeni nu stie sa il defineasca, dar cu totii il adora!

Cromatica untoasa poate fi completata minunat cu alb si crem, pentru a crea un spatiu vesel, dar elegant si simplu. De exemplu, o canapea si doua fotolii in nuanta untului vor fi excelent puse in valoare de o draperie diafana, alba, imaculata.