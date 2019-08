Adriana Saftoiu a sustinut la RFI ar exista o complicitate intre autoritati si retelele de trafic de persoane, institutiile tragand de timp in ancheta privind cazul din Caracal.

”In primele zile, singurul lucru pe care-l faceau institutiile statului, mai ales in acel moment, STS si MAI era sa ne convinga ca au actionat regulamentar. Amintiti-va, foloseau expresia fara sincope. Totul era perfect. Si tot acest castel de nisip pe care au incercat sa-l ridice s-a daramat in momentul in care au aparut public discutiile, stenogramele convorbirii dintre Alexandra, operatoarea de la 112 si politist.

Tot ce se intampla pana in ziua de astazi ne arata ca aceste institutii dau dovada si de incompetenta, dau dovada si de o anumita mentalitate, dau dovada chiar si de teama, de teama ca daca vor continua in mod serios cu cazul Caracal, vor ajunge in locuri unde nu o sa se simta foarte multi bine, adica ma refer direct la faptul ca nu trebuie excluse retelele de trafic de persoane si aici, ne place sau nu ne place, exista o complicitate intre autoritati si aceste persoane, iar aceste lucruri se stiau", a declarat Adriana Saftoiu, citata de hotnews.ro.