Incepand de vineri de la ora 21:00, pana sambata dimineata la ora 09:00, "in Banat, Crisana, Maramures, Oltenia, vestul si nordul Transilvaniei si local in Carpatii Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Se vor semnala averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.

In dupa-amiaza zilei de vineri, astfel de fenomene se vor semnala temporar si in regiunile estice si sud-estice, insa pe arii mai restranse", se arata in prima atentionare.

Vizate sunt judetele Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Arad, Hunedoara, Timis, Caras-Severin, Gorj, Mehedinti, Dolj, Olt, Valcea, Arges, Dambovita, Sibiu si Brasov.

Sambata, in intervalul 09:00 - 21:00, "in Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul si nord-estul Munteniei si local in zona montana vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Se vor semnala averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 50...70 l/mp.

Pe parcursul zilei de sambata, local in Oltenia si in sud-vestul Munteniei temporar vor fi intensificari ale vantului, cu viteze la rafala de peste 50…60 km/h", mai arata meteorologii.

VIzate sunt judetele Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Alba, Hunedoara, Caras-Severin, Gorj, Valcea, Arges, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Suceava, Botosani, Neamti, Iasi, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galati, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Tulcea si Constanta.