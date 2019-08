Procurorii DIICOT si politistii de la criminalistica vor efectua vineri o cercetare complexa si amanuntita la domiciliul lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul disparitiei celor doua adolescente in Caracal, urmand sa fie verificate si gropile de beton aflate in curtea locuintei acestuia, a anuntat purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime.



"In baza unui mandat de perchezitie, am intervenit la domiciliul inculpatului, urmare a preluarii dosarului de la DIICOT Craiova. Vom efectua o cercetare criminalistica, complexa si amanuntita, impreuna cu politisti de la Serviciul Omoruri din Politia Capitalei, Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate, Institutul de Criminalistica si Serviciul Criminalistic din Politia Capitalei. Cand vorbesc de o actiune complexa ma refer la faptul ca vor fi sectorizate toate zonele, vor fi cercetate cu echipe diferite. Vor fi verificate si gropile acelea cu beton si ciment, dupa ce, in prealabil, vom face o degajare a zonelor respective", a declarat Mihaela Porime, aflata la fata locului. La cercetari participa si Gheorghe Dinca, care a fost adus de la Bucuresti. El a fost audiat mai bine de noua ore in noaptea de joi spre vineri la sediul DIICOT din Capitala. In timpul audierii, acesta si-a mentinut declaratia anterioara ca le-a ucis pe fete, insa a dat si noi detalii care vor fi verificate de anchetatori, precizeaza Agerpres.

