Jocul la telefonul mobil ar putea alunga tensiunea intr-un mod mai eficient decat folosirea aplicatiilor de mindfulness sau utilizarea jucariilor antistres, conform unui studiu realizat in Marea Britanie, citat joi de Press Association.

O echipa de oameni de stiinta de la University College London si Universitatea din Bath le-a oferit participantilor la studiu - 45 de studenti cu varste cuprinse intre 19 si 36 de ani - un test de matematica de 15 minute inainte de a le permite sa foloseasca un joc la telefonul mobil, sa foloseasca o aplicatie de mindfulness sau sa se joace cu o jucarie fidget-spinner.

Ei au completat un sondaj inainte si dupa utilizarea jocului Block! Hexa Puzzle, a aplicatiei Headspace sau a jucariei antistres si au notat pe o scara de la unu la patru cat de obositi sau energici se simteau.

Cei care s-au jucat la telefonul mobil au declarat ca se simt mai energici in comparatie cu participantii care au folosit aplicatia sau jucaria antistres, se arata in studiul publicat in JMIR Mental Health.

In a doua parte a studiului, 20 de subiecti care s-au jucat la telefonul mobil dupa ce au ajuns acasa de la serviciu se simteau mai relaxati la sfarsitul saptamanii spre deosebire de cei care au folosit aplicatia de mindfulness, conform chestionarelor completate in cadrul studiului.

''Am incercat sa aflam daca utilizarea jocurilor ar fi mai benefica pentru recuperarea dupa munca in comparatie cu aplicatiile de mindfulness'', a declarat doctor Emily Collins de la Universitatea din Bath. ''Am aflat ca jocurile depasesc tehnicile de mindfulness in ceea ce priveste efectele asupra recuperarii dupa munca'', a explicat specialista adaugand ca jocurile video ''promoveaza detasarea psihologica'', potrivit Agerpres.