Confortul locuintei reprezinta, cu certitudine, unul dintre cele mai importante aspecte din viata de zi cu zi. Pe langa masurile clasice care pot fi luate pentru crearea unui ambient placut pentru locatarii unui imobil, precum alegerea unui mobilier atractiv, crearea unui ambient placut, asigurarea de lumina naturala, ori o buna izolare fonica, exista si un alt element foarte important, de care trebuie tinut cont: temperatura din locuinta.



Pentru asigurarea unei temperaturi optime, indiferent de vremea de afara, poti face apel la solutii clasice, precum aerul conditionat ori centrala termica. Totusi, costurile pot fi destul de mari, daca locuinta ta nu este izolata eficient. De aceea, vata minerala reprezinta o solutie excelenta la care poti apela pentru a diminua din cheltuieli, dar si pentru a asigura o atmosfera placuta. Cum functioneaza?

Vata minerala - proprietati

Vata minerala este un produs creat din roca naturala, care are o rezistenta extraordinara la temperaturi inalte. In cazul expunerii la temperaturi de peste 1000 de grade Celsius, este necesar ca aceasta sa actioneze timp doua ore pentru ca vata sa inceapa sa se topeasca. Tocmai de aceea, vata minerala este considerata material ignifug si prezinta o rezistenta sporita la cele mai multe substante chimice. Pe langa caracteristicile excelente atunci cand vine vorba despre izolarea termica, vata minerala ofera si avantajul de a fi un excelent izolant fonic. Asadar, prin alegerea acestui material ca izolant termic, vei reduce masiv consumul de energie, zgomotul si riscul de incendiu. In functie de tipul vatei, aceasta poate fi mai mult sau mai putin flexibila, rezistenta la tractiune si compresiune, dar si un izolant fonic mai bun sau mai slab.

Arii de aplicare

Vata minerala poate fi utilizata atat in cazul caselor, cat si in cel al cladirilor cu factor de risc uman ridicat, precum institutiile de invatamant, restaurantele sau spitalele. Totodata, vata are o aplicabilitate excelenta si in situatia in care se doreste izolarea unor spatii destinate depozitarii de materiale combustibile. Instalarea se face la interior, iar peretii camerelor, mai ales daca acestea prezinta umiditate ridicata, trebuie proejati cu bariere de vapori si placati cu placi ceramice. Vata este recomandata indeosebi cladirilor aflate in zone zgomotoase, gratie proprietarilor sale de izolare fonica.

Vata minerala de sticla versus bazaltica - diferente

Exista doua tipuri importante de vata minerala: de sticla si bazaltica. Daca vata de sticla prezinta excelente proprietati de elasticitate si flexibilitate, cea bazaltica este rigida sau semirigida. Densitatea vatei bazaltice este mai mare, ceea ce o recomanda pentru spatiile exterioare sau acoperisuri, care necesita o rezistenta mecanica mare. Vata de sticla, in schimb, gratie elasticitatii pe care o prezinta, poate fi folosita in locurile mai precum peretii caselor de lemn, mansarde ori pereti de compartimentare. Din punct de vedere al izolarii acustice, vata bazaltica izoleaza fonic mai bine, din cauza densitatii mai ridicate, in timp ce performanta termica comparabila intre cele doua tipuri de vata. Cea de sticla are o greutate mai redusa, insa, ceea ce contribuie la un necesar de greutate cu pana la 50% mai mic decat in cazul vatei bazaltice, pentru asigurarea aceluiasi confort termic. Vata bazaltica prezinta o mai mare rezistenta mecanica, in vreme ce ambele tipuri de material sunt excelente atunci cand vine vorba de rezistenta la temperaturi ridicate -ambele sunt ignifuge (nu ard), dar vata de sticla se topeste la temperaturi mai scazute decat vata bazaltica. Daca vrei sa izolezi un imobil, in conditii de confort si fara a incarca excesiv structura, comanda aici vata de sticla.

Alternativa la vata minerala este reprezentata de polistiren, insa proprietatile acestuia sunt net inferioare. In pofida costului ceva mai ridicat, vata asigura si avantaje pe masura, iar efortul financiar facut in momentul montarii va fi compensat de economiile ulterioare la facturile de energie electrica ori gaze, precum si de un grad de izolare mult mai ridicat.