Decizia de a cumpara o locuinta nu este una pe care sa o iei in graba, fara a cantari cu mare atentie toate avantajele si dezavantajele sau fara a lua in considerare toti factorii. Familiile numeroase au nevoie de spatiu si isi doresc un apartament cu trei sau patru camere, suficient de mare incat toti membrii familiei sa se simta confortabil, in timp ce persoanele care locuiesc singure si nu stau foarte mult timp acasa se descurca perfect si intr-un studio.



Insa, chiar daca ai o idee despre ce tip de apartament iti doresti, poate fi dificil sa te hotarasti asupra unuia, mai ales cand ai atat de multe optiuni la dispozitie. Daca vrei sa restrangi cautarile si sa te asiguri ca apartamentul pe care il vei alege va corespunde pe deplin nevoilor tale, atunci este bine sa iei in calcul mai multi factori:

Planurile tale de viitor

Un apartament reprezinta o investitie pe termen lung, iar daca nu planuiesti sa vinzi in urmatorii ani locuinta, dar vrei sa iti intemeiezi o familie, atunci s-ar putea ca un apartament cu doua sau trei camere sa fie potrivit planurilor tale. Cuplurile care vor sa faca un copil trebuie sa ia in calcul nu numai apartamentul in sine, ci si imprejurimile. Locuintele din ansamblurile rezidentiale sunt o optiune mult mai buna, pentru ca oamenii de aici formeaza comunitati unite, in care simti ca faci parte dintr-o familie extinsa. In plus, facilitatile de aici sunt superioare celor din cartierele clasice de blocuri, pentru ca sunt gandite pentru o viata cu cat mai multe beneficii pe termen lung. Daca, totusi, un complex rezidential nu este o optiune, alege o zona unde sa ai toate facilitatile de care ai nevoie (transport in comun, centre comerciale, spitale) la o distanta rezonabila.

Functionalitatea apartamentului

Pentru ca tu stii cel mai bine care iti sunt nevoile locative, ideal ar fi sa alegi un spatiu cat mai aproape de ce iti trebuie. Daca iti place sa gatesti, spre exemplu, ai nevoie de o bucatarie spatioasa si luminoasa unde sa poti tine tot ce ai nevoie pentru a-ti hrani pasiunea, deci, alege apartamentul tinand cont de acest detaliu. Daca locuinta iti e mereu plina de prieteni, un living generos te va face nu doar gazda perfecta, ci si posesoarea unei locuinte perfecte pentru tine. Din fericire, apartamentele din ansamblurile rezidentiale sunt gandite in multe variante de compartimentare, deci nu iti va fi greu sa alegi exact ceea ce ti se potriveste.

Suma pe care iti permiti sa o investesti

Indiferent daca ai banii deja pusi deoparte sau va trebui sa iei un credit pentru a-ti cumpara o locuinta este esential sa stii exact care este suma pe care esti dispus sa o platesti pentru noul tau apartament. Daca optezi pentru un credit, la rata lunara va trebui sa mai aduni si cheltuielile cu facturile si intretinerea, care pot creste proportional cu dimensiunea apartamentului. Chiar daca iti doresti sa locuiesti intr-o zona anume, nu te hazarda sa iei un credit mai mare decat iti poti permite. In schimb, aloca-ti mai mult timp pentru cautari. Nu stii niciodata cand se iveste o ocazie de nerefuzat!

Alege un cartier care sa iti ofere acces la cat mai multe zone de interes

Cel mai important lucru atunci cand iti cumperi o locuinta este sa poti ajunge usor unde ai nevoie. Ideal ar fi sa ai in apropiere centre comerciale, cladirea sa fie pe un bulevard principal, nu sa locuiesti pe stradute secundare (macar pentru ca in iernile cu multa zapada iti va fi imposibil sa mai pleci cu masina), sa ai acces spre centura si drumul pana la birou sa fie unul cat mai usor.

In plus, proximitatea fata de parcuri, zone de agrement, prezenta unei piscine sau a unui strand la care sa ai acces usor ar putea sa fie argumente importante atunci cand vine vorba de ales locul caruia ii vei spune acasa multi ani de acum inainte.

Alegerea unei locuinte este o misiune vitala pentru viitorul tau, asa ca ia in calcul toate lucrurile pe care ti le-am spus si pune-le pe lista cu cerinte pe care o ai deja. Odata ce iti este foarte clar ce iti doresti, iti va fi mai usor sa alegi o casa de care sa te bucuri.