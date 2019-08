Procurorii DIICOT reiau vineri cercetarile in locuinta lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul uciderii celor doua adolescente din Caracal, au declarat pentru Agerpres surse judiciare.

Potrivit surselor citate, cercetarile la fata locului se vor face in prezenta lui Dinca, acesta urmand sa fie adus de la Bucuresti.

Pe de alta parte, anchetatorii au luat decizia de a amana testarea lui Gheorghe Dinca cu aparatul poligraf.

Miercuri, seful DIICOT, Felix Banila, a explicat ca cercetarile la locuinta lui Dinca nu se pot desfasura daca acesta nu este prezent.

"Cercetarea la fata locului cu siguranta va fi reluata, pentru ca ea nu este finalizata. Fiind vorba despre o cauza care se desfasoara cu un inculpat aflat in arest preventiv, cercetarea la fata locului trebuie reluata in prezenta dumnealui si a aparatorului sau. Daca poate fi adus, trebuie adus, pentru ca nu putem sa ne asumam riscul de a genera suspiciunea ca am planta noi niste probe", spunea Banila intr-o conferinta de presa.

Ancheta va fi efectuata de sefi din DIICOT

Trei procurori din DIICOT - Structura Centrala se vor ocupa de ancheta in dosarul de la Caracal, sub coordonarea procurorului-sef Felix Banila.

"Urmare a preluarii dosarului nr. 203/D/P/2019 de la Serviciul Teritorial Craiova de catre DIICOT - Structura Centrala - Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate, solutionarea acestuia a fost asumata de catre procurori cu functii de conducere din cadrul directiei sub coordonarea directa a procurorului-sef, urmarirea penala fiind desfasurata cu maxima celeritate pentru stabilirea adevarului judiciar", se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT.

Potrivit unor surse judiciare, vor lucra la solutionarea dosarului Alina Albu si George Lucian Patuleanu - procuror-sef, respectiv procuror-sef adjunct la Sectia de combatere a criminalitatii organizate din cadrul DIICOT.